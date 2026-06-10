Agencias

León XIV comió en Montserrat con los benedictinos, la Escolanía y el obispo de Sant Feliu

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El Papa León XIV ha almorzado este miércoles en el refectorio de la Abadía de Montserrat con la comunidad benedictina y la Escolanía de Montserrat; el obispo de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Xabier Gómez; el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y la delegación vaticana, informan a Europa Press fuentes conocedoras.

El Papa había visitado por la mañana la cárcel de Brians 1 y después ha ido la Abadía de Montserrat, donde ha rezado el rosario y ha contemplado la imagen de la Virgen de Montserrat.

A las 14.35 hroas, el Pontífice ha salido de la Abadía en dirección a Barcelona, para ir a la iglesia de San Agustín y después a la Sagrada Família.

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