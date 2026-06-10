Julian Barnes, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026

El escritor británico Julian Barnes ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026. El jurado ha leído este miércoles el fallo, a las 12.00 horas, en el Hotel Eurostars de La Reconquista de Oviedo.

Julian Barnes (Leicester, 1946) se educó en Londres y en Oxford. Está considerado una de las mayores revelaciones de la narrativa inglesa de las últimas décadas. Sus novelas e historias cortas han sido vistas como ejemplos del posmodernismo literario.

Su primer libro, 'Metrolandia', fue publicado en 1980; a este le siguió, dos años después 'Antes de conocernos', pero fue solo con su tercera novela, 'El loro de Flaubert', que se consolidó como escritor. Con ella, fue finalista del Premio Booker por primera vez, en 1984; éxito que repitió en 1998 con 'Inglaterra, Inglaterra' y, en 2005, con 'Arthur & George'. Finalmente, obtuvo el galardón en 2011 por 'El sentido de un final'.

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A este premio, el séptimo de los ocho galardones internacionales que convoca este año la Fundación Princesa de Asturias en su XLVI edición, habían optado 37 candidaturas de 24 nacionalidades.

((Habrá ampliación para los abonados))