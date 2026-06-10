Extinguido el incendio que afectó a la zona próxima a Rules en la A-44 a su paso por Lanjarón

El incendio que este pasado martes comenzó en torno a las 12,50 horas en un paraje del entorno de la presa de Rules a raíz de que un camión haya salido ardiendo en la A-44, a su paso por Lanjarón (Granada), ha quedado definitivamente extinguido según información aportada por el Infoca.

El incidente ha obligado a cortar la vía en sentido Granada, para lo que se habilitó un desvío temporal por la salida 181, que quedará así previsiblemente durante la mañana de este miércoles hasta que concluyan las tareas de reacondicionamiento del asfalto según ha informado la Guardia Civil de Tráfico al Servicio de Emergencias 112, que también informó de que el camión fue retirado en la tarde-noche de este pasado martes.

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El teléfono 112 ha recibido este pasado martes más de una treintena de llamadas en torno a las 12,50 horas alertando del incendio del referido camión pasada la presa de Rules en sentido Granada.

Hasta el lugar se desplazaron en un primer momentos efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos, Mantenimiento de Carreteras y también medios del Infoca, que inicialmente trasladó un helicóptero ligero y otro semipesado para luchar contra las llamas desde el aire, además de varios efectivos por tierra. Finalmente, los medios aéreos se retiraron y los terrestres continuaron las labores hasta la definitiva extinción ya confirmada.

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