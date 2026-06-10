Asics escindirá la popular marca de calzado Onitsuka Tiger para potenciar su valor

Tokio, 10 jun (EFE).- La empresa japonesa de ropa deportiva Asics anunció este miércoles que ha decidido escindir la marca de calzado Onitsuka Tiger, que en los últimos años ha experimentado un gran crecimiento global por el aumento de su popularidad, para agilizar la toma de decisiones del negocio y potenciar su valor.

El Consejo de Administración de Asics decidió transferir el negocio de Onitsuka Tiger a su filial OT Group mediante una escisión por absorción con efecto a partir del 1 de enero de 2027, según un comunicado de la firma nipona, que informó de que la firma del acuerdo está prevista para el 1 de octubre.

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Asics aseguró que esta reestructuración permitirá que Onitsuka Tiger adopte una estructura operativa "más independiente", agilizando así la toma de decisiones y generando una "competitividad acorde con las características de la marca".

Con esta decisión, apuntó la compañía, pretenden "potenciar aún más" el valor de Onitsuka Tiger, lograr un crecimiento empresarial sostenible e incrementar el valor corporativo del grupo.

Tras el anuncio, las acciones de Asics en la Bolsa de Tokio subían un 2,24 %.

Onitsuka Tiger fue fundada hace 77 años, en 1949, centrada en el calzado deportivo, y se fusionó en 1977 con otras dos compañías para formar la actual Asics. Onitsuka Tiger, que obtuvo gran popularidad a principios de los 2000 con motivo de la cultura pop, ha tenido un nuevo resurgimiento al reorientarse como marca de moda de lujo urbana. EFE

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