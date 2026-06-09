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Suben a 36 los fallecidos, con 167 heridos, por el seísmo de 7,8 en la filipina Mindanao

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Bangkok, 9 jun (EFE).- Las autoridades filipinas confirmaron este martes el fallecimiento de 36 personas a raíz del terremoto de magnitud 7,8 que azotó la víspera la sureña isla de Mindanao, mientras continúan los trabajos de emergencia para encontrar a los desaparecidos.

Según el informe preliminar publicado hoy por el Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMC), cuatro personas permanecen sin localizar y 167 resultaron heridas por el sismo, que afectó al menos a 88.000 ciudadanos.

El temblor fue detectado a las 07:37 hora local del lunes (23:37 GMT del domingo) a unos 24 kilómetros al suroeste de la isla de Burias -sur de Mindanao- y a una profundidad de alrededor de 35 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), que mide la actividad sísmica de todo el mundo. EFE

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