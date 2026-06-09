Robles acompaña al Papa a visitar a los voluntarios en Ifema y Arcadi España le recibe en Barcelona

El Papa continúa su viaje a España con un encuentro con el personal voluntario en Ifema Madrid. Lo hará acompañado de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que también acudirá a la posterior despedida del Pontífice en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con destino a Barcelona.

Está previsto que, a partir de las 10.15 horas, León XIV agradezca la colaboración de los voluntarios cuya labor ha sido imprescindible para que los actos más multitudinarios del viaje hayan sido posibles. Allí pronunciará además su último discurso en la capital.

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A las 11.00 horas, Robles despedirá al Pontífice en el aeropuerto de Barajas, desde donde viajará hasta Barcelona para su segunda etapa del viaje.

Una vez en el aeropuerto de El Prat, Robert Prevost será recibido por el ministro de Hacienda, Arcadi España, quien participará en la vigilia que se llevará a cabo a las 20.00 horas en el Estadio Olímpico 'Lluís Companys'.

Antes de este acto, está previsto a las 13.00 horas el rezo de la hora media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, donde el Papa pronunciará una homilía.