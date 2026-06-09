Organizaciones de Ecuador piden iniciar proceso para revocar mandato del presidente Noboa

Quito, 9 jun (EFE).- Un grupo de organizaciones y ciudadanos de Ecuador se congregó frente a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) para respaldar la solicitud que busca iniciar un proceso de revocatoria de mandato contra el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y la vicepresidenta María José Pinto.

La iniciativa, denominada 'Revoca EC', fue respaldada en la sede del CNE, en Quito, por el excandidato presidencial y expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leónidas Iza, y el abogado Washington Andrade.

La entrega de la solicitud se realizó en medio de gritos de "fuera Noboa, fuera" por parte de los asistentes, que portaron banderas y pancartas con mensajes en contra del mandatario y su vicepresidenta.

Andrade explicó que, una vez presentada la solicitud, el CNE tiene siete días para notificar a las autoridades contra las que se plantea la revocatoria.

"Después, el pleno tiene quince días para resolver si nos entregan los formularios (necesarios para recoger firmas)", señaló Andrade a la prensa.

El abogado indicó que las solicitudes fueron presentadas directamente a título personal por él y por Iza.

Durante ese período, el CNE deberá revisar tanto la solicitud inicial como cualquier respuesta que presenten las autoridades involucradas antes de decidir si entrega los formularios para la recolección de firmas.

La convocatoria fue difundida este lunes en redes sociales por Andrade, quien llamó a acudir a las afueras del CNE en Quito con camisetas y banderas de Ecuador para iniciar lo que definió como una "fiesta democrática", así como a participar en plantones frente a las delegaciones provinciales del organismo electoral. EFE

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