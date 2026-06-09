Karl-Anthony Towns: "Es un momento monumental para República Dominicana, un honor"

Nueva York, 9 jun (EFE).- El dominicano Karl-Anthony Towns, jugador de los Knicks, dijo este martes que su presencia en las Finales de la NBA es "un momento monumental para República Dominicana" y que poder representar la bandera caribeña en un escenario como ese "lo es todo".

"Significa mucho tener al país de mi madre respaldándome. Tener otro momento donde la República Dominicana está representada en las Finales de la NBA es un verdadero honor. Poder tener mi bandera representada con orgullo lo significa todo", dijo Towns en la rueda de prensa previa al cuarto partido entre los Knicks y los Spurs, que se disputará este miércoles.

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Towns, nacido en Nueva Jersey, es internacional con República Dominicana por el origen de su madre.

'KAT' también tiene un compatriota en los San Antonio Spurs, David Jones García, que juega en el filial de la franquicia texana: "Sí, lo conozco. Pude saludarlo después del último partido", mencionó.

Preguntado por lo que pueden mejorar de cara al cuarto partido de las Finales que lideran por 2-1, el '32' de los Knicks dijo que tienen que fijarse en la circulación de balón.

"Es una obligación. Tenemos 50 días de vídeos buenos de 13 partidos seguidos ganados para regresar a los fundamentos y repasar cómo nos vemos cuando estamos a nuestro mejor nivel", detalló.

Towns terminó el tercer partido con 11 puntos y 8 rebotes, lejos de los 19,5 puntos y 12,5 rebotes que había promediado en los dos primeros partidos de las Finales en San Antonio. El dominicano aún no ha anotado en ningún último cuarto de la serie. EFE

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