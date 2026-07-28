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Irán ejecuta a dos hombres por cargos relacionados con las protestas antigubernamentales de enero

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Las autoridades de Irán han ejecutado en la mañana de este martes a dos hombres a los cuales la Justicia de la República Islámica ha encontrado culpables por cargos relacionados con las protestas antigubernamentales registradas entre finales de diciembre y principios de febrero.

Los condenados a la pena capital por ahorcamiento responden al nombre de Abolfazl Sepahi Bayani y Amirhosein Safari Houshiabadi, según ha informado la agencia de noticias Fars, que agrega que ambos son autores de un "atroz crimen" cometido en la ciudad de Isfahán, en el centro de Irán.

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Concretamente, a los ejecutados se les atribuye el asesinato de dos agentes de Policía durante las citadas protestas que se saldaron con más de 3.000 muertos y cuyo génesis radica en el intento de denunciar la crisis económica y el empeoramiento de la calidad de la vida en el país de los ayatolás.

De acuerdo con las cifras dadas a conocer por la cúpula de poder iraní, fueron 3.117 las personas que entonces perdieron la vida, siendo en su mayoría civiles e integrantes de las fuerzas de seguridad. No obstante, la ONG Human Rights Activist in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el total de muertos a más de 7.000.

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