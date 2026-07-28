Cabello advierte que "dialogar no significa capitular" e insiste sobre la necesidad de levantar las sanciones

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El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, quien también lidera la secretaría general del Partido Socialista Unido venezolano (PSUV) ha remarcado que "dialogar no significa capitular", al tiempo que ha insistido sobre la necesidad de que el levantamiento de las sanciones que pesan sobre el país formen parte de ese diálogo con la oposición.

"Nosotros hemos dicho que hablamos con quien sea. Dialogar no significa capitular. El sector opositor verá, nosotros vamos unidos en un solo bloque", ha manifestado Cabello en una rueda de prensa en la cual ha considerado que "ese proceso de diálogo que ha sido convocado ha dividido más" a una oposición fragmentada "en pedacitos".

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Las declaraciones del alto funcionario llegan a pocos días de que el próximo 1 de agosto den comienzo las reuniones entre sectores del oficialismo y la Asamblea Nacional de 2015 --gobierno reconocido por Estados Unidos hasta la captura del presidente Nicolás Maduro en una operación militar a comienzos de 2026--.

Asegurando que el oficialismo lleva "una sola propuesta" que tiene que ver con "la paz" de Venezuela, Cabello ha hecho hincapié en que "el levantamiento de las sanciones debe ser parte de ese diálogo".

"Seguimos pidiendo el cese de todas las sanciones que contra el país existan, de todas, cualquier restricción que impida el libre desenvolvimiento de Venezuela como país soberano independiente. Esa es una exigencia que tenemos ya bastante tiempo haciendo", ha espetado.

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Respecto del referido proceso que dará comienzo en agosto, también se han pronunciado esta misma semana los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González, quienes han puesto de manifiesto que no forman parte de esas reuniones. De ellas, ambos han advertido que si bien no se erigirán como un "obstáculo" a "ninguna iniciativa que produzca avances reales" para el país, sí que harán una evaluación en términos de "logros concretos y verificables" de la misma.