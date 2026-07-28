Israel intercepta un dron cerca de la frontera con Jordania por segundo día consecutivo

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Redacción Internacional, 28 jul (EFE).- El Ejército de Israel interceptó este martes un dron cerca de la frontera con Jordania, informó la institución castrense en un comunicado, en el que precisó que el proyectil no llegó a entrar en su territorio y que está tratando de determinar el origen del lanzamiento.

"La Fuerza Aérea Israelí interceptó un dron en la zona fronteriza con Jordania. El dron no entró en territorio israelí. Se está investigando el origen del lanzamiento", apunta el texto difundido a través de la aplicación de mensajería Telegram, que evita aportar más detalles.

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Es el segundo día consecutivo en que Israel detiene drones cuyo origen no especifica antes de que crucen la divisoria con Jordania.

El lunes, en condiciones similares, la Fuerza Aérea israelí detuvo otras dos aeronaves no tripuladas.

Estos incidentes coinciden con la visita del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a Estados Unidos, donde se reunirán con el presidente estadounidense, Donald Trump, para abordar la guerra con Irán tras días de renovados ataques cruzados, incluidos ataques iraníes contra bases estadounidenses en Jordania.

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Trump anunció la víspera que ha ordenado detener los bombardeos contra Irán para negociar un acuerdo que ponga fin al conflicto, pero advirtió de que reanudará los ataques si las conversaciones fracasan.

"Estamos en conversaciones muy profundas con Irán. Si no dan resultado, volveremos a las acciones militares contundentes", declaró el mandatario al diario digital Axios.

Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero una ofensiva militar conjunta contra Irán que no ha logrado el objetivo de derrocar al mando de la República Islámica y que ha provocado algunas discrepancias entre ambos aliados.

Trump busca desde hace meses un acuerdo con Teherán que permita poner fin a una guerra impopular entre el electorado estadounidense, mientras que Netanyahu teme que un pacto entre Washington y la República Islámica fortalezca a su principal rival en la región. EFE

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