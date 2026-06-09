Hoy es noticia en el mundo (23:00 horas)

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1. EE.UU. vuelve a bombardear Irán

IRÁN GUERRA | EE.UU. lanza ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero

- Irán afirma que responderá a cualquier "ataque o amenaza" de EE.UU.

- Al menos nueve muertos y 29 heridos en ataques israelíes contra Tiro, en el sur del Líbano.

2. Se reduce la ventaja de Sánchez sobre Fujimori

PERÚ ELECCIONES | La ventaja de Sánchez sobre Fujimori sigue sobre los 20.000 votos con 96 % del escrutinio

CLAVES | Los votos de comunidades alejadas y del extranjero revelarán el próximo presidente de Perú

- La misión electoral de la Unión Europea (UE) destaca la transparencia en la segunda vuelta pero critica la lentitud en la proclamación de los resultados

3. Hegseth en Guantánamo

EEUU CUBA | El secretario de Guerra, Pete Hegseth, viajará este miércoles a la Bahía de Guantánamo, Cuba, para reunirse con tropas desplegadas en la base.

4. León XIV en Barcelona

PAPA ESPAÑA | El papa León XIV denuncia la violencia contra las mujeres y pide que la salud mental sea una prioridad de los sistemas sanitarios ante unas 40.000 personas en Barcelona.

5. Xi elude la desnuclearización en su viaje a Pionyang

COREA DEL NORTE CHINA | Xi elude la desnuclearización en su viaje a Pionyang y prioriza la estabilidad regional.

CLAVES | Xi deja Pionyang: claves de una visita que expande lazos y omite la desnuclearización

6. La NASA incluye a un astronauta de la ESA en la misión Artemis

EEUU ARTEMIS III | La NASA incluye por primera vez a un astronauta de la Agencia Espacial Europa en la misión Artemis.

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

PALEONTOLOGÍA COPROLITOS | Los excrementos de ardillas prehistóricas encierran detalles de la historia del Ártico.

EL DATO DEL DÍA

SUDÁN DEL SUR DESNUTRICIÓN | Casi 700.000 niños de Sudán del Sur sufren desnutrición aguda grave, alerta ONG.

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

CPI FISCAL | Karim Khan, el fiscal que llevó a CPI a perseguir a Putin y Netanyahu y acabó investigado.

NUESTROS TEMAS

CINE SPIELBERG | Si Steven Spielberg se encontrase a un extraterrestre le preguntaría: "¿Has visto 'E.T.'?". Por Raúl Bobé, desde Londres.

CUBA CRISIS | Cuba adelanta el fin de curso por la grave crisis energética: "No se puede dar clase así". Por Claudia Dupeirón, desde La Habana.

PENDIENTES DE

ECUADOR POLÍTICA | Organizaciones de Ecuador solicitan al Consejo Nacional Electoral (CNE) los formularios para iniciar un proceso de revocatoria de mandato del presidente, Daniel Noboa, y la vicepresidenta, María José Pinto.

EEUU ELECCIONES | Carolina del Sur, Dakota del Norte, Maine, Nevada celebran primarias para elegir a los candidatos en las elecciones de noviembre al Congreso.

Redacción EFE Internacional

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