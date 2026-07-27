Delegación de EE.UU. visitará Chile para negociar exclusión de productos del nuevo arancel

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Santiago de Chile, 27 jul (EFE).- Una delegación estadounidense llegará a Santiago en agosto para avanzar en las negociaciones que buscan eximir algunas exportaciones chilenas del nuevo arancel del 12,5 % impuesto la semana pasada por la Administración de Donald Trump, informó este lunes el Gobierno chileno.

"Vamos a negociar con Estados Unidos tanto el tema de las tasas arancelarias como también los bienes eximidos de esta nueva realidad, nosotros tenemos un 60 % de productos que han sido excluidos hasta ahora y queremos impulsar la ampliación de esa figura", señaló en una rueda de prensa el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, tras reunirse con representantes de los principales gremios exportadores afectados por la medida.

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Washington anunció el pasado jueves los nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de 60 economías que en conjunto representan el 99 % de sus adquisiciones, justificándose en una investigación sobre "esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso".

Además de Chile, la medida también afecta a Brasil, México, India, Japón o la Unión Europea (UE) y representa una nueva fase en la guerra comercial impuesta por Trump desde abril de 2025.

El cobre, la principal exportación chilena hacia Estados Unidos, quedó eximida de la nueva tasa, pero el Gobierno chileno busca que también queden fuera productos como salmones, frutas frescas y congeladas, vinos o productos derivados de la madera, entre otros.

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La delegación estadounidense estará encabeza por el representante comercial adjunto de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), Jeffrey Goettman, indicó el Gobierno chileno.

Desde la Administración del ultraderechista José Antonio se esperaban la medida porque Chile no tiene una ley para prohibir la importación de productos elaborados con trabajo forzoso, pero defienden que el país sudamericano cuenta con "un marco sólido institucional de erradicación del trabajo forzoso".

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"Esperamos que esta negociación bilateral culmine con éxito", subrayó por su parte en la misma rueda de prensa la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.

Durante 2025, las exportaciones chilenas a Estados Unidos sumaron 17.741 millones de dólares, de los cuales 9.412 millones correspondieron a productos mineros.

Estados Unidos es el principal destino del salmón chileno y las exportaciones de este producto al país norteamericano superaron los 2.000 millones de dólares el año pasado, según datos oficiales.

El presidente de Salmones Chile, Patricio Melero, defendió la exclusión del alimento porque, dijo, "Estados Unidos no lo produce de forma relevante, es decir, no competimos con su economía".

Desde la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) dijeron por su parte que el nuevo arancel significa un "duro golpe" para el sector, que ya ha venido experimentando aumentos en los costos de producción, incluidos fertilizantes y fletes aéreos, marítimos y terrestres debido a la guerra en Oriente Medio.

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"El nuevo arancel nos hace menos competitivos", señaló el presidente de la SNA, Patricio Walker.