Agencias
GoogleAgregar Infobae en Google

El Elche CF cierra el periodo de renovación con 24.452 abonados

Imagen EBJKMMATFNACZE26U57HOOKYQA
Guardar

El Elche CF ha cerrado el periodo de renovación de abonos para la temporada 2026-27 con un total de 24.452 abonados, ha anunciado este lunes el club franjiverde.

Según ha desvelado la entidad, el 90,6 % de los abonados han renovado su compromiso con el equipo. "Superar los 24.000 abonados en esta primera fase de la campaña consolida el crecimiento social del Elche CF y refleja la ilusión con la que la afición franjiverde afronta esta nueva temporada en LaLiga EA Sports. La respuesta de los abonados vuelve a situar al club entre las entidades con mayor fidelización del fútbol español y demuestra la fortaleza del vínculo entre el equipo y su afición", destacó.

PUBLICIDAD

Además, el Elche informó de que los cambios de asiento se podrán realizar entre el martes 28 y el viernes 31 de julio -hasta las 14.00 horas- exclusivamente de forma online. De esta forma, se amplía el plazo un día más con respecto a la temporada pasada.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Delegación de EE.UU. visitará Chile para negociar exclusión de productos del nuevo arancel

Infobae

Djokovic y Sabalenka serán pareja en el dobles mixto del Abierto de Estados Unidos

Infobae

Actriz Cecilia Suárez: “A nuestros colegas hombres se les abren con facilidad más puertas”

Infobae

Los creadores de los Emmy estudian la reunificación tras más de 50 años separados

Infobae

Haití aplaza al 13 de diciembre la primera vuelta de las elecciones generales

Infobae