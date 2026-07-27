El Elche CF cierra el periodo de renovación con 24.452 abonados

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El Elche CF ha cerrado el periodo de renovación de abonos para la temporada 2026-27 con un total de 24.452 abonados, ha anunciado este lunes el club franjiverde.

Según ha desvelado la entidad, el 90,6 % de los abonados han renovado su compromiso con el equipo. "Superar los 24.000 abonados en esta primera fase de la campaña consolida el crecimiento social del Elche CF y refleja la ilusión con la que la afición franjiverde afronta esta nueva temporada en LaLiga EA Sports. La respuesta de los abonados vuelve a situar al club entre las entidades con mayor fidelización del fútbol español y demuestra la fortaleza del vínculo entre el equipo y su afición", destacó.

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Además, el Elche informó de que los cambios de asiento se podrán realizar entre el martes 28 y el viernes 31 de julio -hasta las 14.00 horas- exclusivamente de forma online. De esta forma, se amplía el plazo un día más con respecto a la temporada pasada.