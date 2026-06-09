Hamás condena que la CIJ posponga por 18 meses las alegaciones de Sudáfrica contra Israel en caso por genocidio

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha condenado "enérgicamente" que las autoridades de Sudáfrica hayan solicitado a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) 18 meses más para presentar sus alegaciones en el caso abierto contra Israel por genocidio en relación con la ofensiva lanzada contra la Franja de Gaza tras los ataques perpetrados por grupos armados palestinos en octubre de 2023.

El portavoz de Hamás, Basem Naím, ha señalado en un breve comunicado difundido por el diario 'Filastin' que el grupo palestino "condena enérgicamente la petición de Sudáfrica de aplazar durante 36 meses el juicio por genocidio contra 'Israel' ante la CIJ", si bien la orden de la CIJ recoge que el país africano le pidió "que concediera al demandante al menos 18 meses para presentar su réplica, dada la complejidad del caso".

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Hamás ha lamentado la decisión de la CIJ, que ha accedido a la petición de Sudáfrica, considerando que "el retraso en la aplicación de la justicia significa que el criminal sigue gozando de impunidad y continúa cometiendo sus delitos" y por el "gran simbolismo que (el país africano) tiene en la lucha por la justicia y la defensa de los oprimidos".

Sus declaraciones llegan después de que la CIJ emitiera una orden el pasado 21 de mayo fijando el 22 de noviembre de 2027 como fecha límite para que Sudáfrica presente su réplica y el 22 de mayo de 2029 para que Israel haga lo propio con la contrarréplica.

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La decisión llega tras un encuentro de la presidencia de la corte con las dos partes el pasado 29 de abril en la que Sudáfrica pidió una segunda ronda de alegatos debido a la complejidad del caso y al extenso contramemorando de Israel.