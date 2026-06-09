Agencias

Bruselas presenta su vigesimoprimer paquete de sanciones contra Rusia

Guardar
Google icon

Bruselas, 9 jun (EFE).- La Comisión Europea (CE) presentó este martes el vigesimoprimer paquete de sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania, que incluye nuevas medidas de presión en el ámbito de la energía, el sector financiero y el comercio, además de prohibir la entrada en la Unión Europea de excombatientes prorrusos.

"Hoy presentamos el 21 paquete de sanciones. Nos centramos en los sectores con más impacto: la energía, el sector financiero y de cripto, el comercio y por primera vez incluimos la pesca", dijo en rueda de prensa la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. EFE

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

ONG dice que la ciudad filipina más impactada por sismo está en "estado de calamidad"

Infobae

El papa León XIV continúa en Barcelona su viaje oficial a España

Infobae

El Congreso debate mañana la moción del BNG para salir de la OTAN, la retirada de tropas de EEUU y el fin de las bases

El Congreso debate mañana la moción del BNG para salir de la OTAN, la retirada de tropas de EEUU y el fin de las bases

El jurado del Premio Princesa de las Letras delibera 37 candidatos de 24 nacionalidades

Infobae

Mueren tres personas, entre ellas una embarazada, en un ataque de Rusia contra el noreste de Ucrania

Mueren tres personas, entre ellas una embarazada, en un ataque de Rusia contra el noreste de Ucrania