Zelenski felicita a Pashinián por el triunfo electoral y pide a la UE "apoyo real" a Armenia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha traslado al primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, su enhorabuena por el triunfo electoral, incidiendo en que ahora la Unión Europea tiene que prestar "apoyo real" a Ereván y "no dejar pasar oportunidades" ante la clara victoria proeuropea en las urnas.

Después de que Pashinián haya revalidado el puesto en una clara victoria en las elecciones parlamentarias celebradas el domingo al recabar cerca del 50% de las papeletas, Zelenski ha insistido en que el resultado es "una victoria para la soberanía de Armenia, su independencia y su derecho a vivir como elijan (los armenios)".

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"Ucrania está dispuesta a ampliar nuestra cooperación", ha recalcado para, a renglón seguido, apunta que toca que la UE refuerce el apoyo a Ereván.

"Ahora es precisamente el momento de que la Unión Europea preste un apoyo real a Armenia y haga todo lo necesario para garantizar que la gente sienta que su vida mejora gracias a su relación con Europa", ha afirmado el mandatario ucraniano en un mensaje en redes sociales en el que señala que este claro triunfo del primer ministro resulta "una prueba para la Unión Europea".

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"Es importante no perder tiempo ni dejar pasar oportunidades", ha subrayado sobre la elección proeuropea de los ciudadanos armenios.

Contrato Civil, el partido del primer ministro de Armenia se ha hecho con una clara victoria en las elecciones parlamentarias, prometiendo continuar su política de acercamiento a la UE e impulsar el proceso de paz con Azerbaiyán y Turquía.

Pashinián ha subrayado que "continuará el camino de acercamiento con la UE", si bien ha reseñado que Ereván "seguirá siendo parte de la Unión Económica Euroasiática", en un momento en el que el país parece plantearse sus relaciones con estos bloques.

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Los votantes han dado así un apoyo firme al líder armenio, que se encuentra sumido en un proceso de conversaciones de paz con antiguos rivales como Turquía y Azerbaiyán después de la derrota militar de 2023 en la ofensiva azerí para reintegrar la región de Nagorno Karabaj, de mayoría armenia, y su realineamiento con Estados Unidos y la UE tras años de relaciones político-militares con Rusia.