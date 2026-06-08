Temas del día de EFE News Latino del lunes 8 de junio

IRÁN GUERRA

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a lrán e Israel a dejar de disparar "inmediatamente", mientras el cese al fuego y un posible acuerdo para acabar con la guerra están en riesgo tras los misiles iraníes y los contraataques isralíes, que han desafiado las peticiones del mandatario estadounidense.

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FÚTBOL MUNDIAL 2026

Washington.- De los esfuerzos del exsecretario de Estado Henry Kissinger, por traer grandes estrellas del fútbol y el Mundial a EE.UU. a los golpes de pecho del presidente Donald Trump por organizar el torneo de selecciones que arranca el 11 de junio hay un largo camino que pasa por la fundación de dos ligas nacionales, la fugaz presencia de Pelé o la pasión incondicional de las comunidades latinas en el país.

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APPLE NOVEDADES

Nueva York.- Apple abre su gran escaparate para desarrolladores con una WWDC26 en la que la compañía de la manzana mordida buscará demostrar avances en IA y escinificar la transición hacia la era de John Ternus, sucesor del actual consejero delegado, Tim Cook.

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FESTIVAL TRIBECA

El festival de Tribeca, en Nueva York, estrena este lunes la nueva película del cineasta Carlos Ruiz-Ruiz, 'Summer of Three', un retrato de las nuevas generaciones de Puerto Rico protagonizado por su hijo Marcel.

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AGENDA INFORMATIVA

Nueva York.- EEUU SUBASTAS.- La casa de subastas Bonhams pone a la venta en Nueva York una selección de objetos personales de la actriz estadounidense Diane Keaton, entre los que destacan el guion original de la película Annie Hall y otras de sus pertenencias.

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EFE News Latino

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