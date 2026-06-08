Tana Rivera, inseparable de Roca Rey, se convierte en su talismán en sus compromisos taurinos

Días después de acaparar todas las miradas con su primera aparición pública como pareja derrochando complicidad y sonrisas en la corrida de Morante de la Puebla en La Maestranza de Sevilla, Cayetana Rivera no se ha perdido la corrida de Andrés Roca Rey en la Feria de la Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda este fin de semana. Confirmando que su relación marcha viento en popa y está más que consolidada, la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo ha vuelto a apoyar a su novio desde el tendido, dejando claro que presenciar en directo la brutal cogida que sufrió en la capital andaluza el pasado 23 de abril no le ha quitado en absoluto las ganas de disfrutar de su arte siempre que sus compromisos se lo permitan.

Inseparable del diestro y demostrando que se ha convertido en su mejor talismán, Tana ha disfrutado de la faena de su chico acompañada por un grupo de amigos y a varios metros de su padre que, junto a su abogado Joaquín Moeckel, no ha perdido detalle de la corrida de su 'yerno' -por el que ha confesado su admiración en más de una ocasión, sin ocultar que está encantado de la relación que su primogénita mantiene con el peruano- desde la barrera.

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Mientras Fran se ha dejado ver serio y concentrado, analizando cada pase de pecho y de muleta de Roca Rey, la nieta de la duquesa de Alba y Carmen Ordóñez se ha mostrado de lo más animada y sonriente, aplaudiendo a su amor, comiendo palomitas para calmar los nervios, y agitando su pañuelo blanco pidiendo una oreja por su buen hacer frente al toro.

Guapísima, y fiel al estilo 'boho-chic' que ha convertido en una de sus señas de identidad, Tana ha lucido una falda larga morada co botonadura frontal y un chaleco bordado con brillos y abalorios en tonos verdes, lilas y blancos sobre fondo beige, que ha combinado con unas sandalias de plataforma al tono, gafas de sol y bolso tipo bandolera.

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Tras la corrida, la pareja se ha reencontrado en el hotel, al que llegaban por separado y luciendo la mejor de sus sonrisas por el éxito de Roca Rey a pesar de que en esta ocasión no ha logrado salir por la puerta grande. "Le he visto bien, ha sido una tarde muy bonita" la verdad ha afirmado la hija de Eugenia Martínez de Irujo con orgullo, confirmando que a diferencia de otras parejas de toreros ella prefiere estar a su lado en la plaza en lugar de quedarse en casa pendiente del teléfono a la espera de noticias.

Horas después, la pareja abandonaba el lugar de lo más cómplices y, mientras el peruano atendía a sus seguidores derrochando cercanía y llegando incluso a firmar varios capotes, Tana observaba la escena con paciencia, esperando a su chico para poner rumbo juntos a la finca que el diestro tiene en Sevilla, que se ha convertido en el refugio en el que vivir su amor lejos de los focos.

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