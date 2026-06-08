FT: Botín considera que los impuestos a la banca británica "no tienen sentido económico"

Londres, 8 jun (EFE).- La presidenta ejecutiva del Santander, Ana Botín, ha indicado al Financial Times (FT) que los impuestos a la banca británica "no tienen sentido económico" mientras las entidades financieras se preparan para un nuevo golpe si Keir Starmer es reemplazado por un primer ministro de tendencia más izquierdista.

En unas declaraciones al FT publicadas hoy, la presidenta de la entidad consideró que si el objetivo del Gobierno británico es impulsar el crecimiento, entonces "gravar a los bancos más que a otras empresas no tiene sentido económico".

El FT señala que las normas introducidas tras la crisis financiera de 2008 implican que los bancos que operan en el Reino Unido pagan un impuesto sobre sus balances y un recargo sobre los beneficios, además del impuesto de sociedades habitual.

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En ese sentido Botín afirmó: "La pregunta es: ¿por qué señalar específicamente a los bancos e imponerles impuestos adicionales? Ya pagamos un impuesto de sociedades de alrededor del 30 %, nuestros márgenes de beneficio están muy lejos de los de las empresas monopolísticas y no estamos obteniendo beneficios extraordinarios."

"Si los responsables políticos buscan sectores que generen rendimientos excepcionales, hay otros lugares por donde empezar", subrayó Botín, según publica el Financial.

Agregó que los préstamos bancarios a las empresas "impulsan la inversión y la creación de empleo".

La intervención de Botín, una de las voces más influyentes de las finanzas europeas, se produce en un momento de creciente preocupación en el sector ante la posibilidad de que los bancos sean objeto de un régimen fiscal aún más punitivo si Starmer es destituido y el Partido Laborista se inclina aún más hacia la izquierda con un nuevo líder.

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El alcalde de Manchester, Andy Burnham, que se presenta el próximo día 18 en la elección del escaño de Makerfield (en el noroeste de Inglaterra) antes de su previsible desafío al primer ministro, es el favorito para suceder a Starmer. Para desafiar el liderazgo de Starmer, Burham tiene que ganar ese escaño y ser así diputado.

Si bien Burnham no ha señalado específicamente a los bancos para nuevas subidas de impuestos, Angela Rayner, la exviceprimera ministra considerada aliada de Burnham, propuso el año pasado aumentar el recargo bancario.

Santander, el banco más valioso de Europa continental por capitalización bursátil, lleva más de dos décadas activo en el mercado de la banca minorista del Reino Unido.

El mes pasado completó la compra del banco británico TSB, una operación que elevó el número de clientes de Santander en el Reino Unido a unos 19 millones.

TSB fue la última adquisición importante del banco español en el Reino Unido desde 2004, lo que eleva su inversión total en el país a más de 20.000 millones de libras (23.200 millones de euros) y lo convierte en uno de los mayores inversores extranjeros en el sector de los servicios financieros británicos en los últimos 20 años. EFE

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