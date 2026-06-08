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Ronald Araujo viaja a Barcelona para "ayudar a resolver una molestia muscular" y volver con Uruguay

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El defensa del FC Barcelona Ronald Araujo abandonó la concentración de la selección de Uruguay para preparar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá para volver a Barcelona de cara a encontrar ayuda "a resolver una molestia muscular", tras lo cual se reincorporará a las órdenes de Marcelo Bielsa.

"Para ayudar a resolver una molestia muscular, el futbolista (Ronald Araujo) recibirá un tratamiento médico a cargo de profesionales que lo han atendido con anterioridad", señalaron este domingo desde la bicampeona del mundo.

Esta recalcó que tanto el cuerpo técnico como los Servicios Médicos de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) "estuvieron de acuerdo con esta decisión". "Araujo no participará de las actividades grupales del día lunes, incorporándose a las tareas del equipo el martes 9, que viajará por la noche rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026", añadió.

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