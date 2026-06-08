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Renfe ofrece 200.000 plazas adicionales para el Gran Premio de Barcelona-Cataluña de Fórmula 1

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Renfe prevé ofrecer 200.000 plazas adicionales en las líneas R2 Nord y R11 para facilitar el acceso al circuito de Barcelona-Catalunya para el Gran Premio de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, que se celebra el próximo fin de semana, informa en un comunicado este lunes.

La empresa ha diseñado una programación que garantiza una frecuencia media de paso de entre 10 y 15 minutos entre Barcelona y Montmeló (Barcelona) en los momentos de máxima afluencia.

Para ello, se incorporarán 82 circulaciones especiales de la R2 Nord entre el viernes 12 y el domingo 14, y los 116 trenes de la R11 pararán en Montmeló.

Para facilitar la compra de billetes, las máquinas de autoventa incorporarán como opción principal un billete de ida y vuelta hasta Montmeló.

Además, se reforzará la atención a los viajeros y el personal de atención y asistencia en las estaciones de Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya, Barcelona-Sants, El Clot y Montmeló.

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