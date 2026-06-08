Agencias

Mueren más de 20 personas en un accidente de autobús en el sur de Irak

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Alrededor de 20 personas han muerto y otra veintena ha resultado herida después de que un autobús sufriera un accidente y se incendiara tras la colisión en los alrededores de la localidad iraquí de Baaza, en la provincia de Di Car (sur), según han confirmado las autoridades del país asiático.

El portavoz del Ministerio de Sanidad de Irak, Saif al Badr, ha indicado que el suceso ha dejado 21 fallecidos y 19 heridos, al tiempo que ha señalado varios cadáveres presentan quemaduras muy graves y han sido enviados a expertos de medicina forense para intentar lograrsu identificación.

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El director del Departamento de Tráfico provincial, Ziyad al Hasuna, ha especificado en declaraciones concedidas al portal iraquí de noticias Shafaq que se considera que la causa del accidente fue la fatiga sufrida por el conductor, que se habría quedado dormido al volante, lo que le llevó a perder el control del vehículo y chocar con un camión y una barrera de cemento.

Por su parte, el primer ministro de Irak, Alí al Zaidi, ha lamentado el "trágico accidente" y ha expresado sus condolencias a los familiares de las víctimas, al tiempo que ha ordenado la apertura de una investigación para intentar esclarecer las causas del siniestro, según un mensaje publicado por su oficina a través de redes sociales.

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