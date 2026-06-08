La UE aprueba más fondos para que Egipto refuerce la seguridad en Mediterráneo y Mar Rojo

Bruselas, 8 jun (EFE).- Los países de la Unión Europea aprobaron este lunes una nueva medida de asistencia por valor de 20 millones de euros para las Fuerzas Armadas egipcias con el objetivo de reforzar su capacidad de garantizar la seguridad marítima en el Mediterráneo y el Mar Rojo, "en un contexto regional altamente volátil".

Sumándola a una anterior ayuda, la UE habrá dado a Egipto 40 millones de euros desde 2024 con cargo al mismo Fondo Europeo para la Paz (FEP), indicó el Consejo (países UE) en un comunicado.

El nuevo paquete de asistencia servirá para reforzar la labor de las fuerzas armadas en el ámbito de la seguridad, la estabilidad nacional y la protección de la población civil.

Tras la entrada en vigor del acuerdo de asociación entre las partes, la UE y Egipto firmaron en 2024 una declaración para una asociación estratégica que busca estrechar sus relaciones en ámbitos como las relaciones políticas, la estabilidad económica, el comercio e inversiones, la migración y movilidad.

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Además, el pasado marzo se celebró el primer Diálogo UE-Egipto sobre Seguridad y Defensa.

El Fondo Europeo para la Paz se creó en marzo de 2021 para financiar acciones en el marco de la política exterior y de seguridad común, con el fin de prevenir conflictos, preservar la paz y reforzar la seguridad y la estabilidad internacionales.

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En particular, permite a la UE financiar acciones destinadas a fortalecer las capacidades de terceros Estados y organizaciones regionales e internacionales en materia militar y de defensa. EFE