La portavoz de Sumar entrega a León XIV una carta del Sindicato de Inquilinos sobre la crisis en vivienda

La portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha entregado al pontífice León XIV durante su visita este lunes al Congreso de los Diputados una carta del Sindicato de Inquilinos con las reivindicaciones del colectivo sobre la situación de la vivienda en España.

En ese escrito también le reclaman que interceda para frenar la especulación y desahucios de inquilinos de viviendas, aduciendo a algunos casos referidos a pisos gestionados por colectivos asociados a la propia Iglesia Católica.

Durante el saludo protocolario del Papa con los miembros de la Mesa del Congreso y los portavoces de los grupos parlamentarios previo a su intervención en la Cámara Baja, Martínez Barbero ha entregado un sobre a León XIV, que contiene una misiva del Sindicato de Inquilinos, según han explicado a Europa Press fuentes del grupo plurinacional.

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La cuestión de la vivienda es una de las prioridades de Sumar en esta legislatura. Por ejemplo, el socio minoritario del Ejecutivo ha demandado volver a llevar al Congreso la prórroga de contratos de alquiler.

En declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, la portavoz de Sumar ha explicado que cuando le estrechaba la mano a León XIV le ha dicho: "señoría, esta carta es para usted sobre vivienda" sin extenderse mucho más. Así, ha desgranado que el pontífice se ha sorprendido "un poco" pero ha reaccionado bien, entregándole el escrito a un asistente.

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ERA IMPORTANTE EL GESTO, LA IGLESIA ES UN GRAN TENEDOR DE VIVIENDA

Sin entrar en el contenido de la misiva, que es del Sindicato de Inquilinos, ha afirmado que todos saben que en España la Iglesia "también es un gran tenedor de vivienda", que ha estado implicada en casos de desahucios.

Por ello, ha destacado que la presencia del Papa en el Congreso era una oportunidad "perfecta" para trasladarle este mensaje de la sociedad civil sobre la vivienda, que es un problema ahora para la justicia social. Es más, confía en que pueda leerla de primera mano para que sea consciente de la crisis habitacional en España.

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También en redes sociales las diputadas Tesh Sidi y Alda Recas, junto a la senadora Carla Antonelli, han publicado un vídeo donde relataban que la intención de Sumar era hacer llegar la carta del Sindicato de Inquilinos a Robert Prevost.

En el escrito, el Sindicato de Inquilinos se dirige al pontífice aprovechando su visita a Madrid para exponerle la situación de "crisis de vivienda" que sufren, haciendo referencia a los problemas que tienen inquilinos con viviendas propiedad de entidades vinculadas a la Iglesia Católica.

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FRENAR LA ESPECULACIÓN Y CASOS DE DESAHUCIOS

Al respecto, la carta incide en que las políticas de vivienda les están negando del derecho a tener un "techo digno" y situando a muchas familias a una situación de vulnerabilidad mientras los arrendadores aumentan sus beneficios. Por ejemplo, aluden a la subida de precios y a la proliferación de pisos turísticos.

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La misiva también plantea que las leyes en España y en la Comunidad de Madrid permiten "dinámicas especulativas" en vivienda, con edificios enteros vaciados por "fondos buitre" y criticando que la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, "no hacen nada para evitarlo".

"Necesitamos defender alto y claro, como se desprende de los valores católicos, que la actividad económica y la propiedad privada están sujetas al bien común, la justicia social y la ética", defiende el Sindicato de Inquilinos, quien lamenta que "desgraciadamente la especulación inmobiliaria" llega también a la propia Iglesia Católica, en referencia al desahucio en Madrid de Mariano Ordaz.

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Este jubilado de 67 años residía en una vivienda perteneciente a la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asis, que alegó que tenía que hacer obras en el edificio, y ahora se encuentra en un albergue. También alude a la Fundación Fusara y la situación de contratos de centenares de familias que residen en pisos que gestionan.

Por tanto, le piden aprovechando su visita a Madrid una audiencia para que conozca la labor del sindicato y poder explicarles la situación de Mariano y de otra anciana, Mari Carmen, que afronta un desahucio en unas dos semanas. De esta forma, le piden ayudan para frenar la especulación.

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