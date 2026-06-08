Kiko Rivera estalla ante las críticas y se enfrenta a un fan en pleno concierto: "La que es cantante es mi madre"

Kiko Rivera no tiene pelos en la lengua. Y lo ha vuelto a demostrar durante su actuación en las fiestas de Archena (Murcia) este fin de semana, cuando una persona del público criticó cómo cantaba. Lejos de ignorarle, el dj decidió contestarle ante la orgullosa mirada de su novia Lola García y, en pleno concierto sin moverse de la mesa de mezclas y con una sonrisa se dirigió a él para lanzar un alegato con guiño incluido a Isabel Pantoja.

"¿Quieres cantar tú? Yo no soy cantante, la que es cantante es mi madre, y además lo hace de puta madre. Tienes que saber dónde vienes. Ben a bailar, a disfrutar, mira, esta va a lo mejor por ti", expresó interrumpiendo su show mirando fijamente a quién había cuestionado su calidad vocal, antes de dedicarle una canción señalándole con el dedo y haciendo gestos con la cara: "Tú no me quieres por lo que soy, tú me quieres por lo que tengo. Cuando me muera, pal' hoyo voy, y mientras tanto sigo jodiendo. Y tú que te la pasas criticando, déjate de tanta tontería, que, si no eres feliz con tú vida, ¿por qué tienes que hablar de la mía?". Un tema con el que por cierto Lola y él suelen responder a los ataques que reciben en redes sociales.

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