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Núñez Feijóo y Keiko Fujimori conversan en la víspera de la investidura presidencial en Perú

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Lima, 27 jul (EFE).- El presidente del Partido Popular (PP) de España, Alberto Núñez Feijóo, saludó este lunes a la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, con la que conversó durante un almuerzo organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

El encuentro entre Núñez Feijóo y Fujimori se dio en Lima en la víspera de la investidura presidencial que tendrá lugar este martes con motivo del día nacional de Perú, en el que se inaugurará el mandato de cinco años (2026-2031) para el que fue elegida la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

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El líder de la oposición en España, que viajó acompañado de otros integrantes del PP como la exministra Ana Pastor, compartió mesa con Fujimori y con otras autoridades como el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand.

Núñez Feijóo respaldó desde España la candidatura presidencial de Fujimori, que logró alcanzar la Presidencia en su cuarto intento, tras haber perdido en segunda vuelta en las tres elecciones anteriores. Esta vez resultó ganadora con una diferencia de menos de 50.000 votos sobre el candidato izquierdista Roberto Sánchez.

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Tras confirmarse su triunfo, el presidente del PP mantuvo una conversación telefónica con la líder del partido fujimorista Fuerza Popular para felicitarle por sus resultados en la votación en el exterior, que fue clave para su victoria. "Que sepas que en España vamos a seguir trabajando con la familia de Perú", señaló el presidente del PP.

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