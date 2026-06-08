Irán reabre su espacio aéreo tras el cruce de ataques con Israel

Las autoridades iraníes han anunciado este lunes la reapertura del espacio aéreo del país después del lanzamiento de varias oleadas de proyectiles iraníes contra Israel, todos ellos interceptados por las defensas antiaéreas, y los bombardeos israelíes de represalia contra Teherán y otros puntos de la geografía iraní.

La Organización de la Aviación Civil ha informado de la recuperación de la actividad normal. "Con las condiciones de seguridad y la coordinación necesaria con las instituciones competentes se han levantado las restricciones de vuelo y la actividad de la aviación en el país está recuperando la normalidad según lo previsto", ha publicado el organismo en un comunicado.

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Previamente, Irán había cerrado el espacio aéreo de la parte occidental del país y había anunciado la cancelación de todos los vuelos de todos los aeropuertos.

Irak y Siria habían cerrado también su espacio aéreo y han restablecido igualmente la normalidad.

Las Fuerzas Armadas de Irán han anunciado este lunes el fin de sus ataques contra Israel, tras el lanzamiento de misiles en respuesta al bombardeo ejecutado el domingo por el Ejército israelí contra la capital de Líbano, Beirut, si bien ha prometido "medidas mucho más duras y aplastantes" si Israel "continúa sus agresiones", también en territorio libanés.

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Este paso ha llegado después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reclamara a Israel e Irán el cese "inmediato" de los ataques. El jefe de la Casa Blanca trata de salvar el alto el fuego pactado con Teherán hace dos meses en un momento en el que la guerra ha escalado con el cruce de bombardeos entre Irán e Israel.