Índice de reputación internacional 2026: Japón lidera el ranking y se hunden Israel e Irán

Ciudad de Panamá, 8 jun (EFE).- Las economías de los países con democracias estables lideran la reputación internacional en 2026, con Japón, Canadá, Suiza, Australia y Dinamarca en los primeros puestos, mientras Israel e Irán mantienen un deterioro reputacional, según un informe reciente de la consultora Reputation Lab sobre las 60 mayores economías del mundo.

El análisis RepCore Nations 2026, elaborado por Reputation Lab tras una consulta realizada en 36 países sobre la reputación de 74 naciones, con un total de 124.014 valoraciones recogidas en encuestas online, muestra que la reputación media de las 60 mayores economías del mundo descendió 0,86 puntos respecto al año anterior, con una caída generalizada de la reputación internacional.

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En ese sentido, de las 60 economías analizadas, "43 empeoran su reputación, 14 mejoran y solo 3 se mantienen estables", detalla en un comunicado la consultora, que evalúa el grado de admiración, respeto y confianza de un país según 22 atributos racionales que abarcan distintos elementos económicos, políticos, sociales y culturales.

"El modelo (de evaluación) nos permite entender no solo cómo es percibido cada país en todas las variables, sino conocer también las expectativas de la opinión pública, es decir, qué atributos son más importantes para construir reputación", explicó a EFE Fernando Prado, socio de Reputation Lab.

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En el informe de 2026, Japón alcanza el primer puesto del ranking global tras ganar siete posiciones con respecto a la medición de 2025 y superar en la de este año a Canadá y Suiza, que ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente.

El resultado de Japón refleja "una mejora clara" de su percepción internacional y refuerza su posición en varios de los atributos evaluados por RepCore Nations.

Así el estudio destaca que junto a Japón, los primeros puestos "vuelven a estar dominados por democracias estables capaces de despertar altos niveles de admiración, respeto y confianza a escala internacional".

En el otro extremo, en la medición que elabora Reputation Lab, Israel, Irán y EE.UU. representan los más emblemáticos casos de deterioro reputacional.

Israel registra el "mayor deterioro reputacional" del análisis, que resalta que desde 2022 pierde 15,8 puntos y cae 20 posiciones en el ranking, hasta el 57, "reflejando el impacto que la evolución del conflicto en Gaza y la extensión de las tensiones regionales han tenido sobre su percepción entre la opinión pública del G7".

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Irán, entre tanto, "agrava" una reputación "ya situada entre las más bajas del mundo" y pasa a ocupar la última posición del ranking (60), por detrás de Rusia (58), que había cerrado la clasificación en las cuatro ediciones anteriores de RepCore Nations.

Además, entre las grandes potencias, EE.UU. (47) no da señales de recuperación tras el fuerte retroceso registrado en 2025 -que coincidió con la llegada de Donald Trump al poder- y mantiene una "reputación débil entre los ciudadanos del G7", lo cual, apunta el informe, "refuerza una idea ya visible en ediciones anteriores: la notoriedad internacional no se traduce en admiración, respeto y confianza".

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Reputation Lab señaló además que incorporó una novedad en esta quinta edición con el nuevo indicador Made-In Score que mide el valor comercial asociado al país de origen de productos y servicios.

Los resultados muestran una relación muy estrecha entre la reputación de un país y la disposición de los consumidores a "comprar sus productos, confiar en sus empresas o pagar más por bienes y servicios asociados a ese origen", con Japón, Italia, Suiza, Alemania y Suecia "encabezando el ranking mundial de países con los efectos Made-Ind Score más fuertes".

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Según lo valora Fernando Prado, "la reputación se ha consolidado como un activo estratégico para los países".

"En un contexto de deterioro generalizado de la percepción internacional, las naciones capaces de generar admiración, respeto y confianza siguen contando con ventajas competitivas relevantes para atraer turismo, inversión y talento", subrayó. EFE