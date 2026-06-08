Merz, sobre la victoria de Pashinián: los armenios han elegido la democracia y la paz

(Actualiza con declaraciones de Merz)

Berlín, 8 jun (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, saludó este lunes la victoria del primer ministro armenio, Nikol Pashinián, en las elecciones presidenciales de la víspera, y afirmó que los ciudadanos del país del Cáucaso han votado a favor de la "democracia y la paz".

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"Felicitaciones al primer ministro Nikol Pashinián y al pueblo armenio. Pese a una enorme presión, el pueblo de Armenia ha elegido claramente la democracia y la paz. Espero seguir profundizando en nuestra cooperación bilateral y europea con Armenia", escribió en X.

Poco antes, el Ministerio de Exteriores de Alemania había celebrado que las elecciones en Armenia se pudieran llevar a cabo finalmente sin incidentes, ante el temor de que pudieran darse intentos de injerencia por parte de Rusia.

"En vista de que son unas elecciones que marcan el rumbo del curso de reformas era muy importante que sólo los ciudadanos y ciudadanas de Armenia decidiesen sobre su resultado", dijo un portavoz, Josef Hinterseher, en una rueda de prensa ordinaria en Berlín.

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Recalcó que Alemania había sido uno de los países que enviaron observadores, ante las "preocupantes informaciones" de que podrían producirse intentos de injerencia externa por parte de Rusia, por ejemplo, a través de campañas de desinformación e "influencia híbrida".

La participación, que según datos provisionales se situó ligeramente por debajo del 60 %, fue más alta que en los comicios anteriores, lo que constituye una "muy buena señal", dijo Hinterseher.

El portavoz destacó que según los resultados preliminares, el vencedor es Pashinián, el cual ha prometido seguir con su agenda política y de reformas para aproximar a Ereván a la Unión Europea (UE), y que se habría hecho con una "mayoría muy estable".

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No obstante, Hinterseher matizó que no se trata aún de datos oficiales e instó a aguardar a obtener información adicional para una valoración más en profundidad.

Todo apunta a que el partido de Pashinián, Contrato Civil, obtendrá 61 de los 100 escaños de la cámara parlamentaria, lo que entre otras cosas le permitirá reformar la Constitución para poder firmar la paz con Azerbaiyán, rechazada por la oposición prorrusa.EFE

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