Florentino Pérez entrega al papa León XIV una camiseta del Real Madrid con su nombre y el dorsal número 1

El papa León XIV ha recibido este lunes en el Estadio Santiago Bernabéu, durante un encuentro con la comunidad diocesana de Madrid, una camiseta del Real Madrid con su nombre de manos del presidente del club blanco, Florentino Pérez.

El recién elegido presidente de la entidad madridista obsequió al Sumo Pontífice con una camiseta del equipo personalizada con su nombre de pila, Robert F. Prevost, y el dorsal número 1, además de una réplica del estadio. El papa León XIV, por su parte, entregó una medalla a Florentino Pérez.

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Durante su vuelo a España, León XIV aseguró que para Robert Prevost el equipo español favorito es el Real Madrid, aunque ha matizado que el papa "es de todos los equipos".

El papa participó en este encuentro organizado por la Iglesia diocesana de Madrid y las diócesis de Alcalá de Henares y Getafe, que representan a parroquias, movimientos, vida consagrada, sacerdote y agentes pastorales.

Unas 70.000 personas recibieron al Sumo Pontífice en el recinto blanco. Más de 24.000 fieles de parroquias, más de 7.000 de asociaciones, hermandades y movimientos, otros 7.000 de comunidades educativas y en torno a 4.000 de la vida consagrada y el clero, junto a obispos, autoridades y representantes del Real Madrid completaron el aforo.

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El césped del coliseo blanco fue dividido en hexágonos en los que se situaron representantes de distintas realidades de la Iglesia: coordinadores de consejos pastorales, sacerdotes, vida consagrada y jóvenes. Un trapecio acogió a unas 800 personas de las delegaciones de migrantes, pastoral social y Cáritas. En el escenario central, el Pontífice estuvo rodeado de un centenar de personas de las distintas realidades de la Iglesia de Madrid.