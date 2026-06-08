ERC ve incoherente que Puigdemont pida silbar al Papa y Nogueras (Junts) que hable catalán

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha tildado de incoherente que el líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pidiera la semana pasada silbar al Papa para pedir que utilizase más el catalán durante su visita a Cataluña y que la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, le pida este lunes en la Cámara baja que integre el catalán: "Creo que las dos cosas son incoherentes, o una cosa o la otra".

En rueda de prensa este lunes, Alamany se ha referido así al mensaje de Puigdemont la semana pasada en 'X', en el que pedía que "se vean las esteladas y se escuchen las voces y los silbidos de protesta contra el renacimiento del catolicismo franquista, opresor de las minorías y cómplice de crímenes contra la humanidad", y reclamaba la integración del catalán en los actos del Papa.

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Alamany también ha criticado que el Arzobispado de Barcelona "no ha estado muy a la altura" al no reclamar que el Pontífice utilice el catalán durante su visita y justificando que no lo hiciera, según ella.

Ha añadido que ha habido una "desconsideración inicial" por parte del arzobispado a la hora de trasladar al Papa la condición lingüística de Cataluña.

"CIERTA DESIDIA" DEL GOVERN

La dirigente republicana ha apuntado que ha habido "seguramente también una cierta desidia por parte del Govern de la Generalitat, que si no tuviese a ERC detrás no consideraría el hecho del catalán como una cuestión tan importante y tan relevante".

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Ha sostenido que los republicanos han presionado al Govern "para que se mueva, para que incluyese al Papa los discursos en catalán", y ha recordado que el líder de ERC, Oriol Junqueras, dirigió también una carta al arzobispado con esta petición.

Alamany también ha asegurado que PP y Vox han aplaudido el mensaje sobre la paz del Pontífice este lunes en el Congreso de los Diputados, tras lo que ha emplazado a estas dos fuerzas políticas a aplicar "los discursos de paz y esperanza que luego vetan con sus votos".

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JUNQUERAS IRÁ AL ESTADI OLÍMPIC

Sobre la presencia de los republicanos en actos durante la visita de León XIV este martes y miércoles a Cataluña, Alamany ha detallado que habrá una delegación de diputados de ERC en el Parlament en el acto en la Sagrada Familia, y que Oriol Junqueras asistirá a la misa que se oficiará en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

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En cuanto a los recursos públicos destinados a esta visita, Alamany ha reclamado al Govern y al Ayuntamiento de Barcelona transparencia y que expliquen cuál será "el retorno de la visita para los barceloneses", ya que asegura que generará presión turística, al igual que otros eventos como el Tour de Francia.