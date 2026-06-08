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El Museo Reina Sofía dedica un ciclo al cine político centroamericano en las décadas de 1970 y 1980

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La Fundación Museo Reina Sofía, organizado junto al Instituto Cáder de Arte Centroamericano (ICAC), dedica un ciclo al cine político titulado 'Reencuadrando las imágenes bananeras' en las décadas de 1970 y 1980, con cintas de María José Álvarez, Patricia Howell, Ramiro Lacayo-Deshon, Paul Leduc, Kitico Moreno, Ingo Niehaus y del Taller de los Vagos.

El ciclo, segundo de la serie coorganizada en el marco de trabajo del ICAC y comisariado por Alonso Aguilar, se articula en tres programas que abordan desde las bases territoriales y las historias campesinas hasta la toma de armas y el ocaso insurgente. El ciclo se programará del 18 al 27 de junio en el Cine del Edificio Sabatini.

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El primer programa explica las bases de la explotación agraria y las formas de resistencia que surgen en el mundo rural. El segundo programa trata temas como la violencia patriarcal y estatal desde expresiones disidentes en lo formal y en lo político. El tercer programa culmina con una epopeya que cruza fronteras y registros para encarnar las vivencias de la lucha armada y la promesa de revolución.

El ciclo se centra en la producción cinematográfica en Centroamérica en los años setenta y ochenta, cuando el cine de la región buscó expandir su historia visual y se convirtió en una herramienta de construcción identitaria y política.

Junto a cineastas independientes de dentro y fuera de la región, diversos organismos, instituciones y colectivos buscaron dialogar de manera directa tanto con la singularidad de su contexto inmediato como con el fervor antiimperialista que recorría Centroamérica: el Departamento de Cine en Honduras; su homólogo en Costa Rica; INCINE en Nicaragua; el Grupo Experimental de Cine Universitario en Panamá; la Cinematografía de Guatemala y, en El Salvador, los colectivos Taller de los Vagos, Cero a la Izquierda y Sistema Radio Venceremos.

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