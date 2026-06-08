El Museo Reina Sofía dedica un ciclo al cine político centroamericano en las décadas de 1970 y 1980

La Fundación Museo Reina Sofía, organizado junto al Instituto Cáder de Arte Centroamericano (ICAC), dedica un ciclo al cine político titulado 'Reencuadrando las imágenes bananeras' en las décadas de 1970 y 1980, con cintas de María José Álvarez, Patricia Howell, Ramiro Lacayo-Deshon, Paul Leduc, Kitico Moreno, Ingo Niehaus y del Taller de los Vagos.

El ciclo, segundo de la serie coorganizada en el marco de trabajo del ICAC y comisariado por Alonso Aguilar, se articula en tres programas que abordan desde las bases territoriales y las historias campesinas hasta la toma de armas y el ocaso insurgente. El ciclo se programará del 18 al 27 de junio en el Cine del Edificio Sabatini.

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El primer programa explica las bases de la explotación agraria y las formas de resistencia que surgen en el mundo rural. El segundo programa trata temas como la violencia patriarcal y estatal desde expresiones disidentes en lo formal y en lo político. El tercer programa culmina con una epopeya que cruza fronteras y registros para encarnar las vivencias de la lucha armada y la promesa de revolución.

El ciclo se centra en la producción cinematográfica en Centroamérica en los años setenta y ochenta, cuando el cine de la región buscó expandir su historia visual y se convirtió en una herramienta de construcción identitaria y política.

Junto a cineastas independientes de dentro y fuera de la región, diversos organismos, instituciones y colectivos buscaron dialogar de manera directa tanto con la singularidad de su contexto inmediato como con el fervor antiimperialista que recorría Centroamérica: el Departamento de Cine en Honduras; su homólogo en Costa Rica; INCINE en Nicaragua; el Grupo Experimental de Cine Universitario en Panamá; la Cinematografía de Guatemala y, en El Salvador, los colectivos Taller de los Vagos, Cero a la Izquierda y Sistema Radio Venceremos.

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