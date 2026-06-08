Doña Sofía recupera el 'privilegio del blanco' para su encuentro con León XIV en La Almudena

Tras unas jornadas frenéticas del Papa León XIV en su paso por la capital, la Reina Sofía, sus hijas y algunos de sus nietos han protagonizado un encuentro muy especial con el Pontífce tan solo unas horas antes de su multitudinario encuentro con la comunidad diocesana de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.

Aunque en un principio estaba previsto que fuera la Reina Sofía la que viajara hasta Tenerife para despedir al Papa León XIV antes de su regreso al Vaticano, finalmente será el rey Felipe VI el que presida la despedida del Pontífice tras su paso por España.

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En esta ocasión eran la Reina Sofía; sus hijas, las infantas Elena y Cristina; además de algunos de sus nietos como Victoria Federica, Pablo y Miguel Urdangarin, los que se acercaban hasta Nunciatura Apostólica, residencia del Papa en estos días, para protagonizar un discreto y breve encuentro con él. Tras esta visita, se desplazaban hasta la Catedral de la Almudena donde han acudido a una oración homenaje a la patrona de la capital en el que era el primer encuentro de la Reina Emérita con el actual Papa en un acto oficial.

Para la ocasión, doña Sofía ha recuperado el 'privilegio del blanco' luciendo un elegante traje del diseñador manchego Alejandro de Miguel con el que, además, dejaba de lado los vestidos en este tipo de actos para apostar por el patalón. Se trata de un conjunto de dos piezas con chaqueta rematada en blonda y pantalón recto con el que derrochó elegancia y sofisticación a partes iguales gracias al que se ha convertido en uno de sus diseñadores de cabecera.

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