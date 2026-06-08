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Aeropuertos lusos registraron 14,5 millones de viajeros en primer trimestre, un 3,9 % más

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Lisboa, 8 jun (EFE).- El número de pasajeros en los aeropuertos portugueses en el primer trimestre de 2026 alcanzó los 14,5 millones de personas, un 3,9 % más interanual, según datos provisorios del Instituto Nacional de Estadística (INE) luso.

De acuerdo a la entidad estadística, si se compara con el último trimestre de 2025, el crecimiento se sitúa en el 4,7 %.

El tráfico aéreo internacional correspondió a 12 millones de pasajeros, un aumento interanual del 4,7 % y que representó el 82,8 % del tráfico total.

El peso de estos viajeros fue mayor en los aeropuertos de Faro (representando el 90,7 %), ubicado en el sur del país, y de Oporto (87 %), en el norte.

El aeropuerto de Lisboa concentró el 54,2 % del total de viajeros en Portugal, con 7,9 millones de pasajeros, un 3,1 % más interanual.

Por otro lado, el transporte ferroviario registró 57,6 millones de pasajeros, un 0,8 % más interanual; mientras que hubo 5,1 millones de personas que usaron el transporte fluvial, un 3,1 % menos.

Según el INE, en el primer trimestre usaron el metro 69,3 millones de personas, un 2,2 % menos que en el mismo periodo del año anterior.

El transporte de mercancías registró caídas en todos los medios, especialmente por carretera (-12,7 % interanual) y el marítimo (-6,5 %).EFE

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