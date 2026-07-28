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Un terremoto de magnitud 5,7 sacude la provincia occidental china de Qinghai

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Pekín, 28 jul (EFE).- Un terremoto de magnitud de 5,7 sacudió este martes en la mañana la prefectura autónoma tibetana de Hainan, en la provincia occidental china de Qinghai, sin que por el momento se hayan reportado víctimas ni daños materiales de importancia.

El temblor se registró a las 11:16 hora local (03:16 GMT) en el condado de Xinghai, con un epicentro situado a 35,35 grados de latitud norte, 99,57 grados de longitud este y a una profundidad de diez kilómetros, según la medición oficial del Centro de Redes Sismológicas de China.

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Según CCTV, algunos internautas declararon haber sentido las sacudidas tanto en la capital provincial, Xining, a unos 274 kilómetros del epicentro; como en Lanzhou, capital de la vecina provincia de Gansu, situada a unos 400 kilómetros.

El oeste de China, donde se encuentran las regiones autónomas del Tíbet y Xinjiang y provincias como Gansu o Qinghai, registra con frecuencia movimientos sísmicos debido a su proximidad a la zona de fricción entre las placas tectónicas de Eurasia y la India, en el Himalaya.

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En muchas ocasiones, estos temblores no causan daños de importancia debido a la baja densidad de población en amplias áreas del oeste del gigante asiático. EFE

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