0-2. México vence a Costa Rica y se acerca a la siguiente ronda del Preolímpico

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Puebla (México), 27 jul (EFE).- La selección mexicana superó este lunes por 0-2 a la de Costa Rica en un partido de la segunda ronda del Grupo B del Preolímpico de la Concacaf que se realiza en Puebla y quedó cerca de su clasificación a la siguiente ronda.

Los goles del triunfo los convirtieron Hugo Camberos, de penalti, y Santiago Sandoval.

Con la victoria México llegó a seis puntos en la cima de la zona B y Costa Rica se quedó con tres enteros.

Los contendientes se enredaron en un partido ríspido, de intensa lucha en medio campo y múltiples faltas, que impidió tomar un buen ritmo de juego.

En medio de ese intercambio trabado, Costa Rica tuvo la primera de peligro al minuto 19 en una serie de rebotes dentro del área que Matías Cordero concluyó con un potente remate de zurda que atajó Sebastián Liceaga.

El equipo dirigido por el seleccionador Alex Diego tomó ventaja de 0-1 gracias a un penalti por falta sobre Santiago Sandoval, que ejecutó Hugo Camberos de manera perfecta al minuto 42.

Durante el primer lapso la afición reunida en el estadio Cuauhtémoc lanzó en tres ocasiones el grito homofóbico, por el que la Federación Mexicana de Fútbol ha sido sancionada en reiteradas ocasiones.

En el comienzo del segundo tiempo el juego ríspido siguió con una plancha de Liceaga propinó a Gabriel Sibaja, en un intento de despeje fuera del área, acción por la que el guardameta mexicano fue expulsado.

Parecía que se venía el mejor momento para los costarricenses por tener un hombre más, pero en un contragolpe, Inda bombeó un balón a la entrada al área de Sandoval, quien remató lejos, con todo y un desvío de Brenes, de la estirada de O'Rourke al 59 para el 0-2.

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Costa Rica intentó reaccionar, pero le faltó profundidad ofensiva.

- Ficha técnica:

0. Costa Rica: Ian O'Rourke; Walter Ramírez (K. Farrier, m.70), A. Espinoza (D. Palmer, m.63), Matías Cordero, Emmanuel Brenes, Yerlan Sosa; Gabriel Sibaja (E. Barley, m.79), Emmanuel Hernández (Y. Leal, m.63), Deylan Aguilar, Kionell Estrada (K. Hernández, m.63); David Garro.

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Seleccionador: Randall Row

2. México: Sebastián Liceaga; Edwin Soto, Carlos Hernández (Y. Orozco, m.46), Luis Carmona, Juan Echilvestre; Henrique Simeone, Cristian Inda, Santiago Sandoval (L. Gamboa, m.75), Hugo Camberos (N. Cedillo, m.75); Juan Sigala (C. Navarrete, m.54), Francisco Valenzuela (D. Reyes, m.49).

Seleccionador: Alex Diego.

Goles: 0-1, m.42: H. Camberos. 0-2, m.59: S. Sandoval.

Arbitro: Guido González, de Estados Unidos. Expulsó a S. Liceaga, de México. Amonestó a D. Garro, K. Hernández y a G. Sibaja de Costa Rica, y a C. Hernández, de México.

Incidencias. Partido de la segunda jornada del Grupo B del Campeonato sub'20 de la Concacaf, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 y el Mundial del 2027, jugado en el estadio Cuauhtémoc, de Puebla. EFE