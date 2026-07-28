Ucrania señala a redes rusas de reclutar a personas en Panamá para la guerra

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Ciudad de Panamá, 27 jul (EFE).- La Embajada de Ucrania en Panamá señaló este lunes que "redes rusas" realizan "en el territorio de Panamá" actividades de reclutamiento para la guerra iniciada en su contra por Moscú, y expresó la "disposición de mantener una estrecha cooperación" con las autoridades panameñas para poner fin a esta situación.

La Cancillería de Panamá informó el viernes pasado que realiza "las gestiones para esclarecer las circunstancias en las que se estarían produciendo" el reclutamiento de panameños para ir al conflicto bélico, en medio de denuncias de familiares de dos jóvenes desaparecidos en el frente, al que habrían llegado bajo engaño pues les ofrecieron trabajos que no tenían que ver con la guerra.

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La Cancillería ha contabilizado 15 casos de panameños idos a la guerra iniciada por Rusia el 24 de febrero de 2022 con la intención de anexionarse a Ucrania, sin precisar a cuál bando se han unido, y ha confirmado la muerte de uno de ellos.

En un comunicado, la delegación diplomática aseguró que en Ucrania el "mercenarismo" está prohibido por ley, por lo que no puede categorizarse así a los ciudadanos panameños "que participan en la defensa (de Ucrania) frente a la agresión rusa".

Los extranjeros que luchan del lado ucraniano "forman parte oficialmente del personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania o de la Guardia Nacional de Ucrania, sobre la base de la Ley de Ucrania, sobre el deber militar y el servicio militar", indicó la misiva publicada por la embajada ucraniana en sus redes sociales.

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Por otra parte, la embajada ucraniana señaló la "política sistemática de la Federación de Rusia de 'reclutamiento depredador' y trata de personas".

"Mediante el engaño, falsas ofertas de empleo civil y esquemas de subvenciones y educativos, la Federación de Rusia incorpora a ciudadanos extranjeros a las filas de sus fuerzas de ocupación, lo que presenta todas las características de la trata de personas", dijo.

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Agregó que las "personas incorporadas a las fuerzas de ocupación" rusas mediante "ese tipo de esquema clandestino son mercenarios ilegales" de acuerdo a convenios internacionales "o, alternativamente, víctimas de trata de personas".

El Gobierno de Panamá ha pedido a los panameños cautela ante ofertas laborales en el extranjero que puedan estar vinculadas con el reclutamiento para la guerra.

Según los testimonios de familiares y de antiguos comandantes de la fuerza pública de Panamá, hay casos de panameños que se han enrolado voluntariamente, pero también de otros que han llegado al frente bajo engaños. EFE