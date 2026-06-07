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Violeta Mangriñán se sincera sobre su éxito: "Me considero una tía muy privilegiada"

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MADRID (CHANCE)

Violeta Mangriñán atraviesa uno de los momentos más dulces de su carrera. La creadora de contenido ha conseguido consolidarse como una de las influencers más influyentes del panorama nacional y continúa ampliando sus proyectos empresariales con notable éxito.

Este jueves, la valenciana ha inaugurado un nuevo establecimiento de Maison Matcha en Madrid, el tercero de la marca en la capital, reafirmando así la buena acogida que está teniendo su apuesta empresarial. Un proyecto que, además, no se detiene aquí, ya que la influencer tiene previsto seguir expandiendo el negocio con futuras aperturas.

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Rodeada de nuevos retos profesionales y con varios proyectos en marcha, Mangriñán no oculta la satisfacción que siente por el momento que está viviendo. "Yo estoy súper agradecida. Me considero una tía muy privilegiada. Tengo un trabajo que me permite vivir este tipo de cosas y que es muy agradecido económicamente. Sé que no es lamentablemente la suerte que tiene todo el mundo a mi edad", ha confesado.

La influencer reconoce así la buena etapa que atraviesa tanto a nivel profesional como personal, agradeciendo las oportunidades que le han permitido diversificar su carrera más allá de las redes sociales.

Sin embargo, no todo son negocios. En las últimas semanas, Violeta también ha seguido de cerca uno de los fenómenos musicales del momento: la llegada de Bad Bunny a España. Aunque ha reconocido en su perfil de Instagram que sus compromisos laborales podrían impedirle asistir a algunos de los conciertos que el artista puertorriqueño ofrecerá en Madrid, sí ha querido pronunciarse sobre una de las polémicas que más comentarios ha generado en redes sociales: la denominada "casita" de Bad Bunny.

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Preguntada por las críticas que ha recibido esta iniciativa, la empresaria ha admitido compartir parte de las opiniones que circulan en internet. "Estoy un poco de acuerdo con las cosas que estoy viendo en redes de lo que dicen, de que es verdad que son todo el mismo tipo de chicas", ha señalado.

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