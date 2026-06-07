Periodista colombiano asesinado era amenazado por su trabajo en la frontera con Venezuela

Bogotá, 7 jun (EFE).- El periodista colombiano Cristian Herrera, asesinado a tiros el sábado en la ciudad de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, estaba amenazado desde hace meses a raíz de su trabajo en la frontera con Venezuela por lo que tenía un esquema de protección.

"Era el periodista que mejor conocía esa agreste frontera de Colombia y Venezuela, desde Cúcuta. También estaba amenazado y queríamos sumar esfuerzos para protegerle", dijo el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca.

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El periodista, que trabajaba como asesor de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad de Cúcuta y denunciaba la corrupción, fue atacado a tiros en el barrio Quinta Oriental de esa ciudad por un hombre que estaba a bordo de una motocicleta y que se dio a la fuga.

Vaca recordó que Herrera, a quien calificó como "el mejor periodista de ese rincón del mundo", fue de los primeros en documentar el éxodo de Venezuela, lo que lo llevó a ganar premios por su mérito profesional.

"Fue solidario con sus colegas. Guió generosamente a periodistas curiosos para entender esa frontera que tanto quería", añadió el relator.

Herrera hizo parte durante varios años del diario La Opinión, el medio impreso más importante de Norte de Santander, donde se destacó por su rigor periodístico.

Hace un año, Herrera contó que su nombre apareció en una lista de periodistas amenazados por cumplir su labor, algo que no le quitó las ganas de seguir trabajando.

"Eso es para mandarnos a callar. Yo les dije en mi red social X que a mí no me van a callar con amenazas", dijo el periodista en una entrevista concedida en aquel entonces a Noticias Caracol.

Vaca aseguró que se debe conocer a los responsables de este asesinato y que no se detendrán "un solo minuto para que así sea".

Por su parte, la Red Voces del Sur, que reúne a 17 organizaciones latinoamericanas que defienden la libertad de expresión, recordó este domingo que Herrera había denunciado recientemente hechos de corrupción en Cúcuta.

La Red aseguró que los gobiernos de la región "tienen la obligación de garantizar la seguridad de todas las personas periodistas y trabajadoras de la prensa", por lo que instaron a las autoridades a seguir con las investigaciones del crimen.

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Hace dos años, el 14 de abril de 2024, fue asesinado en Cúcuta otro periodista, Jaime Vásquez, que cubría especialmente asuntos de gobernanza local y hacía denuncias de corrupción. EFE