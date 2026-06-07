'Peloti y el Mundial': una mirada al fútbol sin naciones ni machismos

Gustavo Borges

México, 7 jun (EFE).- En estos días, en los que medio mundo se junta para pronosticar quién ganará la Copa Mundial y quien será el líder goleador, el libro 'Peloti y el Mundial' apareció con una mirada al fútbol, sin naciones ni machismos.

PUBLICIDAD

"Peloti es heredera Mafalda, esa niña preguntona; pone incómodos a los adultos porque cuestiona muchas instituciones establecidas; el estado, los países, el patriotismo, el machismo, el patriarcado, la economía y la migración", aseguró hoy en entrevista con EFE el dramaturgo y guionista Sebastián Kohan, uno de los autores.

Durante poco más de 300 páginas, el volumen editado por el sello Alfaguara, con prólogo del campeón mundial argentino Jorge Valdano, hace una radiografía de los países que jugarán desde el próximo jueves el Mundial, pero sin detenerse en Messi con Argentina; Cristiano Ronaldo con Portugal o Mbappé con Francia.

PUBLICIDAD

"Este libro, más que hablar de fútbol, habla de migración. Qué nos dice el hecho de que algunos de los mejores jugadores españoles sean hijos de africanos; qué nos dice que Francia, Bélgica y Países Bajos tengan un elevado número de jugadores de las colonias", se pregunta Kohan.

Creado por Kohan junto al historiador Rafael Igartúa, a la escritora Gina Jaramillo y a los periodistas Mariana Azores y Daniel González, 'Peloti y el Mundial' se detiene en el machismo en Irán, la explotación a extranjeros en Catar o en datos curiosos como que el primer presidente de Senegal fue un poeta, Leopold Sedar Senghor.

PUBLICIDAD

"Muchos de mi generación aprendimos geografía y política gracias al fútbol; yo me volaba las clases de historia y después veía al Nápoles de Maradona y entendía la diferencia entre el norte rico y el sur pobre de Italia. El fútbol como forma de comunicarnos y de entendernos; de jugar en el barrio y de sentir pertenencia, es otra cosa y este libro va para allá", explica.

Aunque está diseñado para adolescentes, 'Peloti y el Mundial' toca temas profundos, a veces polémicos sobre las diferencias en el mundo, aunque no usa un lenguaje aleccionador ni de dueño de la verdad, sino de razonamientos, planteados con ironía y humor.

PUBLICIDAD

"Nosotros huimos como de la peste del lenguaje del periodismo deportivo. Los periodistas de fútbol deberían ser primero periodistas y después saber si un equipo juega con un 4-4-2 y todo eso. Cristiano Ronaldo y Messi están poco nombrados en el libro porque nosotros quisimos ir hacia otros lugares, más rebeldes", dice.

Kohan cree que el fútbol como deporte profesional murió en el año 1994, cuando Estados Unidos fue sede del Mundial.

"Decidieron que se había convertido en un negocio y la sociedad del espectáculo empezó a tirar las directrices; la mafia de la FIFA, es todo lo malo del fútbol", indicó.

'Peloti y el Mundial' recrea la idea de entender las ciudades y el mundo, si se afila la mirada con el pretexto del fútbol y razona cómo, al ver a una selección, por la fisonomía, por los rasgos, por la por el mestizaje y los apellidos de sus jugadores, se puede entender cómo se conforman los países.

PUBLICIDAD

"En Japón es sencillo porque no tienen mucho mestizaje, los apellidos son todos de la misma zona. Pero hay países como Brasil, donde el mestizaje es lo máximo; o como Francia donde antes sus selecciones eran de personas blancas y ahora son selecciones con muchos hijos o nietos de migrantes".

Escribir un libro entre cinco es difícil. Kohan revela que hubo diferencias porque cada cual quería imponer sus ideas, pero llegaron a acuerdos y lograron la obra, una especie de homenaje al fútbol del barrio, alejado de los futbolistas millonarios con actitudes de estrellas de cine, olvidados de su origen.

PUBLICIDAD

" Escapar de los nacionalismos fue nuestra idea; aprendimos a convivir con las contradicciones porque el fútbol más pequeño, el de la calle, ese va a ser nuestro y nadie lo va a matar, porque eso es lo que somos. A lo otro le llamamos post fútbol, esa cosa horrenda de jugadores como celebridades", concluyó.EFE

(foto)