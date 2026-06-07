Pashinián vota y descarta la expulsión de Armenia de bloque económico liderado por Rusia

Ereván, 7 jun (EFE).- El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, votó este domingo en las elecciones parlamentarias tras lo que descartó una posible expulsión del país caucásico de la Unión Económica Eurasiática (UEE) liderada por Rusia.

"Armenia no puede ser privada del estatus de miembro de la UEE. Todas las decisiones se toman por consenso. Armenia tiene derecho de veto, al igual que otros países", señaló a la prensa.

Pashinián tachó de "error táctico" la decisión de los otros cuatro miembros del grupo -Rusia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán- de exigir que Armenia celebre cuanto antes un referéndum para optar si permanece en la UEE o sigue avanzando hacia el ingreso en la Unión Europea (UE).

PUBLICIDAD

"En vez de contribuir al atractivo de la UEE en nuestro país, hacen lo contrario. Y después será la gente la que decida, no yo", dijo.

Añadió que para convocar un referéndum "Armenia debe solicitar ser miembro de la UE o debe tener el estatus de candidato".

"A día de hoy, no tenemos ni una cosa ni otra. Objetivamente, sabemos que no estamos preparados para dicho estatus. Debemos realizar reformar y tranquilamente seguiremos ese camino", apuntó.

Además, tachó de "artificial" la actual tensión con Rusia, que consideró tienen "carácter institucional y están basadas en el respeto mutuo".

A su vez, aseguró que tras las elecciones, en las que su partido, Contrato Cívico, lidera en intención de voto en las encuestas, tiene previsto viajar a Moscú, Washington, Bruselas y París.

Con todo, Pashinián necesita no sólo ganar, sino la mayoría parlamentaria para poder reformar la Constitución y firmar la ansiada paz con Azerbaiyán, lo que allanaría el camino para la realización de proyectos conjuntos de transporte en el Cáucaso Sur apoyados por la UE y EE.UU.

PUBLICIDAD

Pashinián, que llegó al poder con la Revolución del Terciopelo de 2018, aboga por convertir a Armenia en un cruce de caminos entre Europa y Asia, para lo que cuenta con el respaldo para su reelección de EE.UU. y la Unión Europea.

Rusia ha adoptado numerosas sanciones en las últimas dos semanas contra las importaciones agrícolas de Armenia y le amenazó con suspender los suministros de petróleo y gas.

Representantes del Gobierno ruso admitieron que tiene intención de estudiar jurídicamente la posibilidad de congelar la participación armenia en la UEE, asunto que se presentará en la próxima reunión del bloque en diciembre.

Además, el Ministerio de Exteriores de Rusia advirtió en la recta final de la campaña que la persecución de la oposición política -Pashinián ordenó detener al viernes a los políticos que habían intentado comprar votos y falsificar las elecciones- ponía en duda la legitimidad de la votación del domingo.EFE

PUBLICIDAD

(foto)(vídeo)