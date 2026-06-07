Mar Montoro, amiga de Leire Martínez, se posiciona sobre las críticas a Amaia Montero: "Es muy fácil hablar"

MADRID (CHANCE)

Mar Montoro ha salido en defensa de Amaia Montero en un momento en el que la cantante vuelve a estar en el centro de la polémica tras su regreso a La Oreja de Van Gogh. La locutora, que mantiene una estrecha amistad con Leire Martínez, ha querido reflexionar sobre el impacto de las críticas en las redes sociales y ha lanzado un mensaje a quienes aprovechan el anonimato para atacar a personajes públicos.

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Las palabras de la colaboradora llegan meses después de la salida de su amiga de la histórica banda donostiarra, una decisión que sorprendió a gran parte de los seguidores del grupo y que coincidió con el regreso de Amaia, vocalista original de LODVG. Desde entonces, el debate entre los fans ha sido constante y ambas cantantes han sido objeto de comentarios y comparaciones en redes sociales.

Ante esta situación, Mar Montoro ha querido poner el foco en la necesidad de respetar a las personas que están expuestas mediáticamente. "Es muy fácil hablar desde el anonimato, desde una red social, y es muy fácil criticar a una persona que está de cara al público, que es tan vulnerable de cara a la crítica y demás. Entonces yo creo que cuando lo que vas a decir no aporta, es mejor que te calles. Porque ¿qué necesidad tienes de hacer daño gratuitamente? Sea quien sea", ha afirmado.

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Más allá de esta defensa de Amaia, Mar también ha hablado sobre sus gustos musicales y ha sorprendido al sincerarse sobre uno de los artistas más populares del panorama actual, Bad Bunny. Aunque reconoce que disfruta de algunas de sus canciones, admite que no termina de verse asistiendo a uno de sus conciertos.

"Pues no creo. A ver, me gusta, pero no es mi estilo musical, ¿sabes? Soy más de otros artistas, más de Kiss FM", ha explicado. Sin embargo, ha querido dejar claro que escucha música urbana y que no tiene prejuicios hacia este género. "Te digo que Bad Bunny me gusta, ¿eh? O sea, no todas las canciones, pero me gusta, también me gusta Quevedo, es que no sé, o sea, Maluma, ¿sabes? No es que me cierre al estilo".

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Aun así, la locutora reconoce que una actuación completa del artista puertorriqueño quizá no encajaría con sus preferencias musicales. "No sé si sería capaz de aguantar un concierto entero de Bad Bunny", ha confesado con total sinceridad.