Somalia confirma un muerto en los choques en la capital, menos de los 9 que reporta Acnur

Nairobi, 7 jun (EFE).- El Gobierno de Somalia cifró en un muerto y 55 heridos las víctimas de los enfrentamientos desatados esta semana en la capital, Mogadiscio, entre fuerzas gubernamentales y de la oposición, por debajo de los 9 muertos y 29 heridos reportados en un informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).

En un comunicado, el Ministerio somalí de Salud difundió estas cifras en base a "información preliminar" obtenida de hospitales y centros médicos que trataron a las víctimas.

"El Ministerio seguirá monitorizando de cerca la situación y proporcionando más actualizaciones a través de sus canales oficiales cuando se haga disponible más información verificada", señaló el comunicado.

Los números del Gobierno somalí difieren de los que difundió en un informe del Clúster de Protección liderado por Acnur, que inicialmente había reportado 13 muertos y 189 heridos pero, en una versión actualizada este sábado, redujo esas cifras a 9 muertos y 29 heridos.

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El Clúster también lamentó el desplazamiento forzado de cientos de familias como consecuencia de la violencia, incluyendo ancianos, niños y personas desplazados y refugiadas.

El boletín destacó que el carácter urbano del conflicto atrapó a numerosos civiles en zonas residenciales, impidiéndoles evacuar y dejándolos expuestos al fuego cruzado de forma directa o indirecta por los daños causados en la infraestructura residencial.

Las hostilidades se desarrollaron entre el miércoles y el jueves en varios distritos del centro de Mogadiscio, donde fuerzas gubernamentales y milicias afines a líderes opositores intercambiaron disparos y artillería.

La violencia estalló tras meses de tensiones y en medio de una crisis política por el modelo electoral y la duración del mandato del actual presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamud.

La oposición acusa a Mohamud de permanecer en el poder de forma ilegítima después de las enmiendas constitucionales aprobadas en marzo pasado, que ampliaron de cuatro a cinco años la duración del mandato presidencial.

La medida no fue aceptada por todos los actores políticos de Somalia -país dividido en diferentes administraciones regionales con alta autonomía- y es vista por sus críticos como una usurpación ilegal del poder.

Estas tensiones tienen lugar mientras Somalia combate al grupo yihadista Al Shabab, afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, que controla zonas rurales del centro y el sur y también ataca a países vecinos como Kenia y Etiopía.

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Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE