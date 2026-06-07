Los Reyes junto a sus hijas acompañan al Papa durante la Santa Misa

La Familia Real ha acudido esta mañana al Palacio de Cibeles con motivo de la Santa Misa presidida por el Papa León XIV. Junto a él podíamos ver al rey Felipe, a la reina Letizia, a la princesa Leonor y a la infanta Sofía siguiendo como siempre el orden de precedencia oficial.

A su vez, ha sido el pontífice quien ha hecho entrega de la Llave de Oro de la ciudad al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Dicha llave supone un reconocimiento de la hospitalidad al Papa por su acogida en la capital. El Papa ha querido también dirigirse a los cientos de personas que se encontraban por los alrededores esperando su visita con emoción y entusiasmo y lo hacía desde el altar de grandes dimensiones con un Cristo que la Comunidad de Madrid ha puesto a su disposición.

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"He aquí una encomienda para la España de hoy y de mañana que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Una escuela que nos enseña a arrodillarnos ante Dios y ante el prójimo, porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano".

Del mismo modo el Papa León XIV ha instado en dejar atrás una "fe cómoda y privada" para pasar a ser "constructores de un mundo nuevo", ya que el mensaje que ha querido transmitir ha sido el de crear un mundo nuevo y mejor para todos, sin egoísmos, sin tentaciones, sin engaños* "Dejemos que hidrate las sequedades de nuestro corazón, para salir después a los caminos de la vida y de la historia y llevar entre la gente esta corriente de agua fresca, corriente de amor, de paz, de justicia y de alegría. Bebamos de nuevo de esta fuente eucarística que no nos encierra en una devoción privada sino que nos envía a regar a los hermanos, a las familias, a los pobres, a quienes sufren, a quienes han perdido la esperanza", ha subrayado.

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