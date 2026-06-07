Irán denuncia que Estados Unidos solo ha concedido visado a jugadores del Mundial para días de partido

El Gobierno iraní ha denunciado que Estados Unidos solo ha concedido visados de 24 horas de estancia a sus jugadores de la selección nacional de fútbol para disputar los partidos que jueguen en suelo estadounidense.

"Entrarían por la mañana en Estados Unidos y se tendrían que marchar el mismo día", ha denunciado el embajador en México, Abolfazl Pasandideh, en comentarios recogidos por los medios iraníes desde Tijuana, México, donde se ha instalado la selección.

El embajador ha confirmado además que son 15 los integrantes del cuerpo técnico de la selección quienes siguen sin recibir visado para entrar en Estados Unidos, tal y como avanzó este pasado sábado la federación nacional de fútbol de Irán, entre ellos el presidente del organismo, Mehdi Taj.

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La federación iraní lleva semanas denunciando los obstáculos que la Administración Trump está poniendo a sus futbolistas para preparar el Mundial en lo que critican como una medida de presión hostil derivada de la guerra.

En mayo, la federación iraní confirmó que la selección acabaría concentrada en Tijuana ante los enormes problemas a los que se enfrentaba para instalarse en su destino original, la ciudad de San Diego, en el estado de California.

Los dos primeros partidos del equipo iraní, contra Nueva Zelanda el 15 de junio y Bélgica el 21 de junio, se disputarán en Los Ángeles. Luego, Irán se enfrentará a Egipto el 26 de junio en Seattle, en el estado de Washington.

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