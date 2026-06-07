León XIV vuelve a ser aclamado por los madrileños en su tercer recorrido en papamóvil y bendice bebés

León XIV ha salido poco después de las 9.00 de la mañana de la Nunciatura Apostólica, donde ha pasado su primera noche en Madrid, tras su intensa jornada de este sábado, para dirigirse a la multituinaria misa que se va a celebrar a partir de las 10.00 horas en la Plaza de Cibeles, donde ya le esperan miles de fieles. Al terminar el recorrido, el Papa ha sido recibido por los Reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, que acuden a la misa, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que le va a entregar las llaves de la ciudad.

El Papa ha salido en coche de la Nunciatura y se ha detenido para bendecir a un bebé de pocos meses, como hizo ayer con varios de ellos a lo largo de todo el día. En la calle Serrano, el Pontífice, acompañado del cardenal arzobispo de Marid, José Cobo, se ha bajado del vehículo para subirse al papamóvil.

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Apostados a ambos lados de las calles, jóvenes, niños, mayores y familias con banderas españolas y del Vaticano, así como de otros países, especialmente latinoamericanos, saltaban alzaban las manos para saludar a Robert Prevost de camino a la ceremonia. De nuevo en el papamóvil, se ha detenio en varias ocasiones para bendencir a multitud de bebés.

Durante los primeros recorridos en papamóvil, que el Pontífice realizó este sábado, los españoles regalaron al Papa el lema con el que corean su cariño: "Papa León, te queremos un montón".

La Plaza de Cibeles y los alrededores están preparados para acoger el este domingo 7 de junio hasta cerca de un millón de personas para la misa del Corpus Christi que será presidida por el Papa León XIV, en el marco de su viaje a España, del 6 al 12 de junio. Las vallas protectoras se han abierto a las 07.00 horas y los fieles, algunos a la carrera, han empezado a ocupar sus puestos para atender la ceremonia.

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La jornada del Papa comenzará a las 10.00 horas en la Plaza de Cibeles, donde se celebrará la Santa Misa y Procesión del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles, donde se espera la asistencia de un millón de personas. Hasta ayer había inscritos 380.000 peregrinos, aunque esta inscripción no es obligatoria.

Este acto contará con la presencia de los Reyes, acompañados de sus hijas. También está prevista la asistencia de la ministra de Educación, Milagros Tolón, única representante del Gobierno, después de que quince ministros del Ejeutivo acompañasen a Robert Prevost en los distintos actos que protagonizó. También acudirán el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo y la portavoz en el Congreso de Vox, Pepa Millán, entre otras autoridades invitadas.

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En cuanto al escenario, el altar de Cibeles tiene casi 600 metros cuadrados, con un Cristo de grandes dimensiones --una réplica del Cristo de las hermanas de Belén--, colgado sobre el centro del altar. Habrá 200 personas entre celebrantes y acompañantes en el presbiterio. Después estará todo el anillo de autoridades, sacerdotes y concelebrantes, que ascenderán a unas 5.000 personas.

Los asistentes podrán seguir la misa a través de 42 pantallas. Además, a falta de confirmación, ha especificado que el Papa pasará en papamóvil por prácticamente todos los sectores que hay en el plano. Los organizadores avanzaron que habrá una gran escalinata por la que el Papa bajará para llevar a cabo la procesión del Corpus Christi.

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