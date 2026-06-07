León XIV une cultura, economía, educación y deporte en un emotivo acto por el bien común en Madrid

El Papa León XIV ha participado este domingo 8 de junio en el encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte' que ha reunido a 12.000 personas en el Movistar Arena de Madrid.

Los periodistas Carlos Franganillo y Lara Síscar han sido los encargados de conducir el acto en el Movistar Arena, en el que han participado personalidades como Antonio Banderas, Rozalén, Sara Baras y Carolina Marín, entre otros.

El evento ha servido de espacio de diálogo y reflexión entre la Iglesia y diversos ámbitos fundamentales de la vida social: la educación, la cultura, la empresa y el deporte, todos unidos por el compromiso con el bien común.

Asimismo, se ha puesto de manifiesto la riqueza del encuentro entre distintas realidades de la sociedad civil madrileña y de destacar el valor de aquellas personas e instituciones que, desde sus respectivas responsabilidades, contribuyen diariamente a la construcción de una sociedad más humana, más justa y más fraterna.

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En representación del Gobierno, han acudido al acto el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

APERTURA DE PUERTAS Y COMIENZO DEL ACTO

Los asistentes han comenzado a entrar al recinto a las 15.30 horas, momento de la apertura de puertas, aunque el acto no ha comenzado oficialmente hasta pasada una hora y media, a las 17.00 horas.

Tras cerca de una hora de presentación, con actuaciones del Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma, de la Escuela Superior de Canto y de Big Band, el público ha podido ver a través de las pantallas la llegada en directo de León XIV al Movistar Arena.

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El Pontífice ha entrado al estadio en torno a las 18.00 horas y ha recorrido el recinto mientras se escuchaba el himno oficial de la visita, arropado por un gran aplauso del público que ha durado unos minutos, que se ha intensificado cuando León XIV ha subido al escenario y se han podido ver en las gradas distintas banderas del Vaticano y de España con la figura de Robert Prevost.

'Viva León XIV'; 'viva el Papa'; 'Papa León, te queremos un montón'; e incluso un 'Viva España', se ha podido escuchar entre el público cuando el Pontífice ha tomado asiento.

Tras situarse en el escenario, el cardenal José Cobo ha dado la bienvenida al Papa. "Nuestro tiempo presenta una grieta peligrosa: la falta de preguntas y de sentido. Frente a esto, somos llamados a buscar respuestas juntos, a unir fragmentos dispersos de la realidad para devolver la luz a la humanidad. En definitiva, la auténtica misión de la Iglesia es anunciar la alegría del Evangelio y testimoniar la convicción de que esta casa está siempre abierta para todos", ha señalado Cobo.

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ANTONIO BANDERAS DESTACA LA IMPORTANCIA DE LA SEMANA SANTA DE MÁLAGA

Posteriormente, el actor Antonio Banderas ha puesto en valor ante el Papa la aportación al arte eclesiástico de España, con un guiño especial a la Semana Santa de Málaga. "Las celebraciones de la Semana Santa en España, en mi querida Málaga, son unas manifestaciones populares que unen lo artístico y lo religioso en un ritual majestuoso de arte y fe, de raíces y devoción", ha señalado.

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"La Iglesia ha sido el mayor productor de arte de la humanidad", ha asegurado el intérprete malagueño, que ha recordado que, "con tan solo cuatro o cinco años", encontró a Dios como única respuesta a sus preguntas.

Banderas ha defendido que el arte "no solo es belleza", sino que también es "tensión" entre lo que se sabe y lo que se intuye. "El arte ha sido y debe seguir siendo el espejo que refleja vidas, también la denuncia. El arte nos ayuda a recuperar la profundidad y el alma que está tratando de ser robada por inteligencias artificiales", ha advertido.

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"Necesitamos seguir creando y compartiendo, seguir buscando belleza pero también verdad decís que los tiempos son malos, sed vosotros mejores y los tiempos serán mejores", ha puntualizado.

Desde el ámbito educativo y científico, el vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid, José María Coello de Portugal, ha ofrecido una reflexión sobre el papel de la educación y la investigación en la promoción integral de la persona.

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También han participado en el acto el presidente de la CEOE, Ángel Garamendi; la presidenta de CEPYME, Ángela de Miguel; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; y el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo; para mostrar que, más allá de las diferencias legítimas, existe una voluntad firme de tejer alianzas sólidas y transversales para afrontar los retos del futuro de manera conjunta.

CAROLINA MARÍN Y TERESA PERALES

Por otro lado, el mundo del deporte ha estado representado por la exjugadora de bádminton Carolina Marín y la nadadora Teresa Perales, que han compartido una reflexión sobre "la resiliencia, la superación y el valor del deporte como espacio de inclusión y esperanza", en la línea de la carta que el Papa León XIV dirigió en el ámbito deportivo. "Buen partido de vida", le han deseado.

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Pasadas las 19.00 horas ha llegado el esperado mensaje de León XIV, quien ha apostado por "tejer redes" entre educación, empresas, cultura y deporte: "Es menester un diálogo social que podemos comparar con el arte de tejer redes, que implica encuentro, escucha, diálogo y respeto".

El Papa ha reivindicado la fe cristiana en la identidad cultural europea y, en este sentido, ha recuperado el emblemático grito de San Juan Pablo II, retomado por Benedicto XVI y Francisco, predecesores de Robert Prevost: "No temáis. ¡Abrid de par en par las puertas a Cristo! Jesucristo no nos quita nada y nos da todo"

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"¿En serio es posible creer que la Europa a la que tanto amamos, sería ella misma sin la huella de la fe? ¿Por qué temer que la eternidad impregne la cotidianidad? Sigue vivo el grito de mis Predecesores: ¡No temáis! ¡Abrid de par en par las puertas a Cristo! Jesucristo no nos quita nada y nos da todo", ha exclamado.

Por eso, se ha preguntado "si el mundo y en particular Europa habría forjado su identidad sin la huella espiritual que ha impregnado su historia".

EL PÚBLICO, EN PIE Y ENTREGADO TRAS EL DISCURSO DEL PAPA

"No se trata de una provocación, sino de una invitación a pensar si la eternidad, que irrumpió en el tiempo y el espacio mediante la encarnación de Jesucristo, pueda volver a reconciliarse con lo cotidiano", ha puntualizado el Papa, que ha puesto a un entregado público en pie durante un par de minutos al finalizar su discurso.

El broche de oro ha corrido a cargo de la cantante y compositora Rozalén, quien ha recordado que también en la búsqueda, incluso en la incertidumbre, "hay esperanza".

La artista, que ha recibido múltiples galardones destacados por su trayectoria musical y su labor social, entre ellos, el Premio Nacional de Músicas Actuales (2021), ha interpretado para el Pontífice la canción 'Y busqué'.

El acto ha finalizado pasadas las 19.30 horas con la despedida del Papa y su bendición a los 12.000 asistentes al acto, que han agradecido la presencia del Pontífice con una sonora ovación y gritos de 'Viva el Papa'. "Muchas gracias, felicidades a todos", han sido las palabras utilizadas por el Papa para concluir el evento.