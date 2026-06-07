León XIV realiza su cuarto recorrido en papamóvil por Madrid: "¡Se ve, se siente, el Papa está presente!"

León XIV ha realizado, pasadas las 17.30 horas, su cuarto recorrido en papamóvil por las calles de Madrid, donde de nuevo ha sido recibido entre vítores y aplausos de la multitud, además de detener el vehículo en varias ocasiones para volver a bendecir a varios bebés de camino al evento 'Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte', que se celebra en el Movistar Arena.

"¡Se ve, se siente, el Papa está presente!", coreaban los asistentes durante el recorrido, en el que también han coreado frases como "¡Esta es la juventud del Papa!".

Tras abandonar minutos antes la Nunciatura Apostólica de Madrid, donde cientos de fieles han despedido al Pontífice al canto de "ino, ino, ino, el Papa es Agustino", en un vehículo cerrado, a la altura de la calle O'Donnell ha montado en el papamóvil, que ha recorrido las calles de Doctor Esquerdo y Goya hasta llegar al Movistar Arena, en la Avenida de Felipe II, en el distrito de Salamanca.

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A su llegada al recinto, antes de las 18.00 horas, ha sido recibido de nuevo entre aplausos y vítores.