La oferta de SpaceX para minoristas europeos, que incluye España, recibe luz verde

Madrid, 7 jun (EFE).- El supervisor alemán Bafin ha dado luz verde al folleto que permitirá a inversores minoristas de varios países europeos, entre ellos España, adquirir acciones de la compañía aeroespacial y de inteligencia artificial SpaceX en su salida a bolsa, en la que debutará en el Nasdaq.

La oferta contemplada en el folleto es de 55,5 millones de títulos y está dirigida en este caso exclusivamente a personas físicas o jurídicas que no reúnan los requisitos para ser consideradas inversores cualificados y que residan o estén ubicados en Dinamarca, Francia, Países Bajos, Noruega, España y Suecia.

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La oferta permite a los inversores minoristas de esos países presentar órdenes de compra de las acciones minoristas europeas ofrecidas durante el periodo que ha comenzado el 5 junio, tras la publicación del folleto; y en Dinamarca, Países Bajos, Noruega y España, tras la notificación en el país correspondiente, y que finaliza el 11 de junio.

Los inversores minoristas en España podrán realizar sus pedidos a través de Santander, GVC Gaesco Valores, S.V., S.A. y Renta 4 Banco, S.A., actuando Santander como coordinador minorista y consolidando los pedidos realizados a través de cualquiera de los demás intermediarios mencionados.

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Además, los inversores minoristas en España podrán hacer sus órdenes de compra en la oferta publica de venta (OPV) a través de J.P. Morgan y Deutsche Bank, así como de los intermediarios financieros Interactive Brokers, flatexDEGIRO, Revolut y Trade Republic.

Los clientes de Revolut deben disponer de fondos suficientes en dólares estadounidenses en su Cuenta General de Inversión antes de realizar el pedido.

En la oferta pública europea, las acciones de SpaceX se ofrecen a un precio máximo de 162 dólares por acción, siendo en Estados Unidos el precio orientativo de 135 dólares, aunque el precio final de la oferta será el mismo que el de la oferta pública inicial por acción que se determine en Estados Unidos y que se conocerá alrededor del 11 de junio.

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El debut en el índice tecnológico Nasdaq se estima para el 12 de junio y ese precio de 135 dólares por acción situaría la valoración de SpaceX en unos 1,77 billones de dólares.

En un documento entregado por la compañía el pasado 3 de junio a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) estadounidense, la empresa fundada por Elon Musk señala que planea vender 555,6 millones de acciones a 135 dólares, lo que se puede traducir en una recaudación de 75.000 millones de dólares.

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El debut bursátil de SpaceX sería el mayor de la historia si supera los 25.600 millones de dólares recaudados por la petrolera Aramco en la Bolsa Saudí en 2019 y los 25.000 millones recaudados por la compañía china de comercio electrónico Alibaba en la Bolsa de Nueva York en 2014.